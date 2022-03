“Sentimos identidad con Pacto Histórico”, Comunes se alistan para respaldar a Petro

El 13 de marzo, los colombianos acudirán a las urnas para elegir al nuevo Congreso de la República y votar por alguna de las tres consultas interpartidistas que definirán a su candidato único presidencial.

Por esa razón, diferentes partidos políticos están definiendo la postura que tendrán de cara a las elecciones presidenciales que se harán, en su primera vuelta, el 29 de mayo.

El Partido Comunes, compuesto por algunos sectores de quienes dejaron las armas tras el Acuerdo de Paz, está definiendo qué hará después de las consultas del 13 de marzo, pero Carlos Antonio Lozada destapó las cartas por una candidatura que quieren apoyar plenamente.

“Nosotros aspiramos también establecer diálogos con los dirigentes del Pacto Histórico, porque, como lo manifestamos cuando conocimos que surgía esa propuesta política, expresamos que sentimos una identidad política con las propuestas que allí se han presentado para sacar a Colombia de la crisis actual que tenemos en lo económico, político y social”.

Según las encuestas, se da por descontado que el ganador de la consulta del Pacto Histórico será Gustavo Petro, quien les saca una gran ventaja a los demás precandidatos que conforman esa alianza política. Lozada señaló que los integrantes de los Comunes, de todos modos, esperarán a esos resultados del 13 de marzo.

“Seguramente se decantarán las candidaturas y dibujará una realidad política y, en medio de ella, el Partido Comunes estará definiendo acerca de las aspiraciones que queden ya en firme después de las consultas”, dijo Lozada.

El senador y precandidato Gustavo Petro haciendo la imagen de un corazón. - Foto: Tomado del Twitter de Gustavo Petro.

Sin embargo, Petro no se ha pronunciado sobre este apoyo que se estaría preparando, porque para nadie es un secreto que un respaldo político de los Comunes resta y no suma por tratarse de los integrantes de las Farc-EP. Lozada ha causado indignación en los últimos meses en el país por las posturas que ha tenido frente a las víctimas del conflicto.

Por ejemplo, el pasado 20 de febrero, el senador de esta colectividad manifestó que los integrantes del ahora partido Comunes no repararán a las víctimas. “A quien le corresponde reparar económicamente a las víctimas es al Estado; entre otras cosas, a través de la entidad que usted dirige, según está establecido en la Ley 1448 de 2011″, dijo Lozada.

Doctor Ramón Rodríguez le recomiendo leer, y que sus asesores le ayuden a entender, la sentencia C-080 de 2018 de la Corte Constitucional, así como las sentencias C-674 de 2017 y la C-007 de 2018, y se dará cuenta que: pic.twitter.com/6eMFtZAHUs — Julián Gallo (@JGalloComunes) February 19, 2022

Agregó que el director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, debe leer “la Sentencia C-080 de 2018 de la Corte Constitucional, así como las Sentencias C-674 de 2017 y la C-007 de 2018, y se dará cuenta que” es el Estado el que debe reparar a las víctimas.

Según el senador del partido Comunes, el Gobierno está engañando al país y estigmatizando a los firmantes de la paz, ya que “usted bien sabe que las Farc ya no existen; no hagan politiquería con el dolor de las víctimas, no sean irresponsables”, le dijo Lozada al funcionario.

Esta postura la ratificó Rodrigo Londoño, quien fue conocido como ‘Timochenko’. Al ser consultado sobre la reparación a las víctimas por el atentado contra el club El Nogal, dijo que en ninguna parte del acuerdo dice que las Farc deben repararlas.

“Son 320 páginas del acuerdo y no recuerdo que esté en ningún lado. Sería un hecho inédito en el mundo que a un grupo subversivo que estaba peleando contra el Estado, le den la potestad de reparar a las víctimas. Nosotros ya le dimos lo que teníamos al Estado”, afirmó.