Sobrecogedor: hija de Luz Mery Tristán recordó a su madre con este video: “me siento rota sin ti”

El crimen generó conmoción y rechazo en el Valle del Cauca y en todo el país, miles de voces se unieron en contra de la violencia contra la mujer y exigieron que este tipo de hechos no se repitan más en Colombia.

El conmovedor mensaje de la hija de Luz Mery

En el audiovisual, la joven, quien es recordada por participar en el programa MasterChef Junior , compartió varias imágenes sobre momentos que vivió junto a su progenitora. En el mensaje, no ocultó la falta que le hace desde que Ricci presuntamente acabó con su vida.

Valeria habló del dolor que siente al recordar que no volverá a ver su mamá irradiando luz en otras personas. Asimismo, aprovechó para destacar la gran persona que era.

Insólito | Presunto asesino de Luz Mery Tristán no asistió a su acusación por visita conyugal en la cárcel de Picaleña

“Duele pensar que tenías mucho más para dar. Eras una niña por dentro, una dulzura hecha persona, con la risa más contagiosa y el corazón más grande del planeta, con el que amaste hasta tu último aliento. Me siento rota sin ti y me duele tanto que me cuesta respirar, pero te prometo que voy a estar bien”, expresó.