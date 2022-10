“Somos flojos, queremos ganar todo fácil”: la crítica que hizo Mario Hernández en la esquina de Juan Diego Alvira

Con las nuevas reformas que el gobierno de Gustavo Petro ha acelerado, muchas agremiaciones han manifestado su descontento. Una de ellas es Fenalco, desde donde aseguran que no están de acuerdo con la eliminación de los días sin IVA, la reforma tributaria, y que la reforma laboral sería “un suicidio”.

Uno de los empresarios más reconocidos de Colombia dio su opinión sobre esta polémica y señaló que a los colombianos les hace falta trabajar duro. Mario Hernández se despachó en la esquina de Juan Diego Alvira cuando el periodista le preguntó por la diferencia del trabajador colombiano con un trabajador alemán, un chino y un americano.

Hernández dijo: “Los organizados que son, pero esto es desde la crianza, desde la niñez. La responsabilidad que tienen, de hacer las cosas bien”.

Y agrego: “Acá somos muy folclóricos, acá queremos ganar y no trabajar, aquí hay un montón de impuestos y no hay nada. Las vías cómo son, los alcaldes con las calles destapadas. Se pagan impuestos, pero dónde está la plata, dónde le entra la plata al país, en qué se gasta. Eso es lo que tenemos que mirar, tenemos malos administradores”.

Por otro lado, Hernández también contó una historia personal en la que aseguró que el abrir su tienda en la hora del almuerzo le aseguró mayores ingresos. “Cuando yo vi que era la hora en la que había mucho tráfico en la avenida 19, dije, hay que abrir las tiendas y así empezó la jornada continua”.

"Acá somos muy folclóricos, acá queremos ganar y no trabajar (…) somos flojos, nos falta, queremos ganar todo fácil. La vida no es fácil, hay que trabajar": @marioherzam



Vea más: https://t.co/5hyLqaWq9T pic.twitter.com/8rDQpHy7we — Revista Semana (@RevistaSemana) October 5, 2022

También aseguró que él ha propuesto que se tenga abierto hasta las 12 de la noche, y aseguró que no se ha hecho porque “somos flojos, es que nos falta, es que queremos ganar todo fácil. No, la vida no es fácil, hay que trabajar”.

Por otro lado, Hernández mencionó que él está de acuerdo con el aumento del salario mínimo, y que a su vez hace falta que los empresarios y las agremiaciones deben salir a hablar de las necesidades de forma constructiva.

“Nos falta a los empresarios y a los gremios salir a decir las cosas constructivamente, no destructivamente”, puntualizó el empresario.

A partir de 2023 se trabajaría una hora menos

En Colombia existe la cultura de trabajar muchas horas al día y muchas veces por pena de suspender las actividades cuando se cumplieron las ocho o las 10 horas diarias de trabajo. Incluso, muchos siguen conectados con sus jefes hasta altas horas de la noche. Actualmente, Colombia, junto a México, son los países en los que más horas se trabaja a la semana, de acuerdo con el último escalafón de la Ocde.

Juan Diego Alvira conversó con una persona que trabaja en una obra de construcción. Dice que sus jornadas son de ocho y de diez horas y que recibe todas las prestaciones de ley. Está de acuerdo con que se reconozca el recargo nocturno a partir de las 6:00 p. m. y también que se reconozca el 100 % del recargo de domingos y festivos.

La jornada máxima legal en Colombia es de 48 horas semanales, es decir ocho horas durante seis días de la semana, contando los sábados. La Ley 2101, que fue aprobada en 2021, establece que a partir del año entrante se empezarán a reducir las horas semanales de trabajo en nuestro país para que en 2026 los colombianos trabajen máximo 42 horas por semana.

La transición que se sugiere para el sector privado sería de la siguiente manera: en 2023 se reduce una hora de trabajo, en 2024, otra, y en 2025 y 2026 se reducirán dos horas de trabajo, respectivamente. Es una fórmula sugerida, porque los empleadores tendrán la opción de reducir de tajo las seis horas semanales a partir del año entrante, si es que no quieren hacerlo de manera gradual.

En 2026, Colombia se pondrá al nivel de países como Israel donde semanalmente trabajan 42 horas, pero todavía lejos de otros países como Bélgica y Francia, donde trabajan 38 y 35 horas semanales, respectivamente.