“Son conversaciones sacadas de contexto”: senador Mario Castaño se defiende tras señalamientos por presunta corrupción

SEMANA reveló en las últimas horas el modus operandi de toda una compleja red dedicada al saqueo del erario, a través de la contratación en Caldas, Cauca, Chocó, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. El protagonista es el senador liberal Mario Castaño, considerado uno de los grandes caciques políticos del Eje Cafetero, y candidato a reelegirse en las elecciones del próximo 13 de marzo.

Los audios en poder de la Fiscalía podrían generar en las próximas horas que la Corte Suprema entre a asumir la investigación por tratarse de un aforado en este caso.

Por esa razón, SEMANA conversó con el congresista para conocer su versión de los hechos. “Soy una persona respetuosa de la justicia, respetuoso de las instituciones. Yo estoy esperando que la Fiscalía compulse copias a la Corte Suprema para estar a disposición de mi abogado y la Sala de Instrucción para los hechos que me van a indagar”, le dijo el senador a este medio.

Y agregó: “Frente a los audios, en Cauca, siempre le he dicho a las personas que en la vida hay que formar empresa, usted no tiene que estar en la vida de la política haciendo votos solamente. Hay que generar empresa. A las personas siempre les he dicho que siempre hay que restablecer su núcleo empresarial. Son diálogos sacados de contexto”.

En este caso ya fueron capturados: Lorena Cañón, una relacionista pública al servicio del congresista; al contratista Santiago Castaño y a su hermana, Claudia Marcela Castaño; a Alejandro Noreña, señalado además de exigirles coimas y favores sexuales a las personas que ayudaba a ubicar como contratistas en diferentes entidades del Estado, y a Juan Sebastián Vargas, Daniela Ospina, Jeiler Javier Sánchez, Wílmar Herrera y Harvis Arturo Rentería.

Precisamente, los investigadores interceptaron las llamadas telefónicas de Castaño y sus presuntos cómplices, donde se evidencia un interés indebido por todo tipo contratación con entidades locales, regionales y nacionales. Los hechos vendrían ocurriendo desde 2018. Según los cálculos preliminares, la banda habría desfalcado al Estado en por lo menos 60.000 millones de pesos, aunque se cree que la cifra podría ser mayor.

En el Congreso, recientemente, Castaño presidió entre 2019 y 2020 la poderosa Comisión Cuarta del Senado, donde se tramitan las leyes orgánicas de presupuesto. En 2021 fue el coordinador ponente del presupuesto de la Nación para 2022. Hoy, en su campaña al Congreso, tiene el número 9 en la lista al Senado por el Partido Liberal y se hace llamar ‘El senador de las regiones’.

Nueve personas, entre ellas varias de su entera confianza, habían sido capturadas por agentes del CTI de la Fiscalía en Manizales, Chocó y Bogotá, y quedó lista una compulsa de copias en contra del congresista ante la Corte Suprema de Justicia. Se pide que sea investigado por supuestamente incurrir en interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito.

Según la Fiscalía, no hay duda de que se trata de una banda criminal conformada en torno al dirigente que aspira a su tercer período, y quien “en virtud de los cupos indicativos viabilizó la financiación de proyectos al interior de entidades del orden nacional y se interesó de manera indebida, junto con su grupo delincuencial, en varios proyectos y contratos”.