Carlos Fernando Motoa revela la lista de los senadores que apoyaron el inicio del debate del control político a la emergencia económica

Esto luego de que los 19 ministros del gobierno de Gustavo Petro no asistieran a la sesión en la plenaria.

Redacción Confidenciales
31 de diciembre de 2025, 12:25 a. m.
Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical.
Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical. Foto: X de @SenadoGovCo

Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, hizo un nuevo pronunciamiento en su cuenta personal de X tras la insistencia de iniciar el debate de control político contra el decreto de emergencia económica.

Esto luego de que los 19 ministros del gobierno de Gustavo Petro no asistieran a la sesión en la plenaria que estaba programada para el lunes, 29 de diciembre, día en que se conoció el salario mínimo 2026.

“¡Es precisamente por esto que AYER advertí en la Plenaria que si no hacíamos el debate (por la declaratoria de emergencia económica) antes que los ascensos de uniformados, el Gobierno Nacional se saldría con la suya y arrancaría con la subida impuestos vía decreto!”, dijo el senador.

Motoa reveló el listado de los senadores que apoyaron el control político a la emergencia económica: “Senadores que me acompañaron en el intento de modificar el orden del día: senadores que mostraron conciencia del daño que le está infringiendo Gustavo Petro y el Ministerio de Hacienda al país”.

