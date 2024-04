Supersalud designa a interventor de la Nueva EPS, ¿quién es?

El funcionario aseguró que la decisión no tiene que ver con el hundimiento de la reforma a la salud.

El funcionario señaló que no se estarían cumpliendo los requisitos para ejercer el “patrimonio” y “el régimen especial de reservas técnicas” en las dos entidades. “Estos dos indicadores son ejemplo del incumplimiento financiero, pero se han analizado otros indicadores: el aumento dramático de las PQR que se traduce en que las personas afiliadas a estas EPS no están viendo una adecuada satisfacción de sus necesidades en salud”, afirmó Leal.

Sobre la Nueva EPS, el funcionario señaló que ya fue posesionado Jesús Alberto Rincón como su interventor. “El nuevo agente interventor es quien queda en estos momentos a cargo de una entidad que no puede cesar en sus funciones porque tiene una responsabilidad muy importante. Se trata del doctor Jesús Alberto Rincón Ramírez, quien ha sido posesionado como agente especial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud”, expresó.

Pasivos

“Esto no significa que se vaya a despedir a ninguna persona que trabaja dentro de las EPS. Esto no significa que se vaya a liquidar ninguna de las EPS. Esto no significa que se vaya a vulnerar o afectar los contratos con los prestadores o la prestación de servicios de salud para la población colombiana”, aseguró.