Suplantan a Sergio Fajardo con envío de mensajes de texto incentivando el voto en blanco

Sergio Fajardo, excandidato presidencial, denuncia que es víctima de suplantación por medio de mensajes de texto a su nombre. En redes sociales, usuarios publicaron capturas de pantalla de las notificaciones que llegaron a sus celulares, cuyo fin es incentivar el voto en blanco.

“Hola, soy Sergio Fajardo y te invito este próximo 19 de junio a VOTAR EN BLANCO para construir una política decente en Colombia”, se lee en el mensaje de texto.

El excandidato presidencial aclaró de forma inmediata que ese mensaje de texto no proviene de su equipo de trabajo. Tienen conocimiento de que se envía desde la noche del jueves y aún desconocen su origen.

“Desde anoche fuimos informados que alguien está enviando estos mensajes de texto. ¿A quién le beneficia esto? Queremos alertar a la ciudadanía que estos NO son enviados por mí o mi equipo. Nosotros siempre jugamos limpio y pedimos se investigue quién está detrás de este engaño”, dijo Fajardo, explicando la situación.

Frente a la cantidad de ciudadanos que recibieron el mensaje, Sergio Fajardo publicó un ejemplar y pidió investigación de las autoridades para dar con quienes lo envían suplantando su identidad.

#CampañaSuciaEs llegar a esto para ganar. Pido al @CNE_COLOMBIA y @FiscaliaCol investigar esta suplantación mía y de mi campaña que además terminó el 29 de mayo. Necesitamos celeridad y eficiencia para dar con los responsables. pic.twitter.com/ck64WQ3Bca — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 10, 2022

Campaña sucia es llegar a esto para ganar. Pido al Consejo Nacional Electoral y a la Fiscalía General de la Nación investigar esta suplantación mía y de mi campaña, que además terminó el 29 de mayo. Necesitamos celeridad y eficiencia para dar con los responsables”, publicó Fajardo.

Compromiso Ciudadano, movimiento político de Fajardo, también alertó sobre los mensajes de texto que le llegan a la ciudadanía: “Circula un mensaje de texto en el que supuestamente Sergio Fajardo invita a votar en blanco. Es FALSO, desconocemos su origen y ratificamos que NO es del excandidato o del movimiento”.

@sergio_fajardo bunas noches, quien les dio la autorización de utilizar mis datos y menos para fines políticos están violando la ley 1581, solicito me sean retirados mis datos de la base de ustedes o radicó queja ante la sic, este mensaje me llego. pic.twitter.com/FHau7rW2yV — Javier Gomez M (@xavigoma) June 10, 2022

Hasta el momento, los ciudadanos no dejan de recibir los mensajes de texto que suplantan al exgobernador de Antioquia. Una de las preguntas que hace Fajardo es quién podría beneficiarse de ese mensaje a favor del voto en blanco. María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, cree que esta decisión facilitaría el camino a la Presidencia de Gustavo Petro.

En sus redes sociales, la senadora le pide a los colombianos que tomen una decisión porque el voto en blanco podría contribuir a la victoria de Gustavo Petro.

Según Cabal, el voto en blanco “pone al país en un riesgo inminente de perder la libertad y la democracia”. También asegura que ya no se trata de izquierda contra derecha, sino “de vida o muerte”.

“Este 19 de junio, Colombia nos necesita. No nos enfrentamos solamente a un pacto de bandidos que busca perdón social. Se trata de una maquinaria nacional e internacional donde participan políticos, activistas y empresas de la extrema izquierda, con el apoyo de la dictadura de Cuba y Venezuela”, aseguró la senadora.

También asegura que no es cuestión de partidos o colores políticos: “Es la defensa de Colombia por el futuro de las nuevas generaciones que no merecen vivir bajo en yugo de una dictadura que solo traerá destrucción y muerte”.

“El voto en blanco no es una opción porque pone al país en un riesgo inminente de perder la libertad y la democracia. Esto no es derecha contra izquierda, esto es de vida o muerte”, agregó.

La senadora también le habló a aquellos que decidieron no votar el próximo 19 de junio, pidiéndoles que ejerzan su derecho.

“Los que no quieren votar tienen que pensar solamente en qué quieren para sus hijos y sus nietos. Sin libertad no hay vida. Es así de sencillo. Así no nos gusten expresiones del candidato Rodolfo Hernández, finalmente vamos a llegar a un Congreso a controvertir. Mientras exista la libertad de expresión, pensamiento y asociación, vamos a seguir con las herramientas para controvertir lo que no nos guste”, argumentó Cabal.