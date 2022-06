La campaña en contra del voto en blanco de María Fernanda Cabal

En la segunda vuelta presidencial de 2018, el voto en blanco logró una votación alta. Más de 800.000 votos, promovidos por el excandidato Sergio Fajardo, lograron una sonora protesta en contra de Iván Duque y Gustavo Petro. En esta elección, la opción promete tener un gran impacto en el resultado.

Por eso, la senadora María Fernanda Cabal le pide a los colombianos que tomen una decisión. En sus redes sociales, la militante del Centro Democrático desaconseja el voto en blanco, ya que podría contribuir a una victoria de Gustavo Petro.

Según Cabal, el voto en blanco “pone al país en un riesgo inminente de perder la libertad y la democracia”. También asegura que ya no se trata de izquierda contra derecha, sino “de vida o muerte”.

“Este 19 de junio, Colombia nos necesita. No nos enfrentamos solamente a un pacto de bandidos que busca perdón social. Se trata de una maquinaria nacional e internacional donde participan políticos, activistas y empresas de la extrema izquierda, con el apoyo de la dictadura de Cuba y Venezuela”, aseguró la senadora.

EL VOTO EN BLANCO NO ES UNA OPCIÓN, porque pone el país en un riesgo inminente de perder la libertad y la democracia. Esto no es derecha contra izquierda, esto es de vida o muerte#NoVotoEnBlanco 🇨🇴 pic.twitter.com/D68sUikqWe — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) June 8, 2022

También asegura que no es cuestión de partidos o colores políticos: “Es la defensa de Colombia por el futuro de las nuevas generaciones que no merecen vivir bajo en yugo de una dictadura que solo traerá destrucción y muerte”.

“El voto en blanco no es una opción porque pone al país en un riesgo inminente de perder la libertad y la democracia. Esto no es derecha contra izquierda, esto es de vida o muerte”, agregó.

Cabal puso como ejemplo las últimas elecciones en Chile, Argentina y Perú, como también el régimen en Venezuela y Nicaragua. “Muchos de ellos no tendrán otra oportunidad, más que soportar un régimen de miseria y hambre”.

En la noche del martes, Cabal transmitió en vivo con otros líderes de opinión del uribismo y el fondo de su discurso fue la inconveniencia del voto en blanco. Incluso, hizo un llamado para que sus seguidores se inscriban como voluntarios para cuidar los votos de Rodolfo Hernández y también se refirió a la población que piensa no votar.

“Necesitamos mucha gente voluntaria. No que esperen que le paguen por el día y que le den refrigerio y almuerzo. Esto es un voluntariado como cuando usted va a una guerra a defender a su país”, aseveró.

En la conversación, se habló sobre la posición de Petro frente al voto en blanco en 2018, cuando aseguraba que era un sufragio a favor de Duque. Ahora, según el uribismo, le favorece e intentará llevar a los votantes de Rodolfo Hernández a la indecisión.

“Los que no quieren votar tienen que pensar solamente en qué quieren para sus hijos y sus nietos. Sin libertad no hay vida. Es así de sencillo. Así no nos gusten expresiones del candidato Rodolfo Hernández, finalmente vamos a llegar a un Congreso a controvertir. Mientras exista la libertad de expresión, pensamiento y asociación, vamos a seguir con las herramientas para controvertir lo que no nos guste”, argumentó Cabal.

También le habló a la comunidad cristiana, a quienes les prometió lucha contra la legalización del aborto hasta la semana 24.

Según la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA, el voto en blanco tiene un 3 % de intención de voto de cara a la segunda vuelta presidencial. Hasta el momento, la indecisión entre los colombianos parece menor y pocos políticos se aventuran a no tomar una decisión con respecto al apoyo de algún candidato.

A diferencia de lo que dijo en 2018, Petro celebra el “instrumento democrático” del voto en blanco, que muchos afirman que le conviene.