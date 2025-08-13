Suscribirse

Nación

Temblor en Colombia: el SGC reporta sismo este miércoles, 13 de agosto

Por el momento, no hay reportes de daños materiales por parte de organismos de socorro.

Redacción Nación
13 de agosto de 2025, 1:14 p. m.
Temblor
Imagen de referencia. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que, durante la madrugada de este miércoles, 13 de agosto, se registró un temblor de magnitud 3,5 que tuvo como epicentro el municipio de Paratebueno, Cundinamarca.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-08-13, 04:02 hora local, magnitud 3,5. Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Paratebueno - Cundinamarca, Colombia”, este fue el reporte del Servicio Geológico Colombiano a través de su cuenta en la red social X.

Por el momento, no hay reporte de daños materiales por este movimiento telúrico.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

Lo más leído

1. Miguel Uribe Turbay era el candidato de Álvaro Uribe a la Presidencia: el hijo de Ernesto Samper contó en SEMANA la revelación que le hizo el expresidente
2. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
3. �� EN VIVO | Funeral de Miguel Uribe Turbay: “A ti Alejandro, te pedimos perdón. La sociedad no pudo proteger la vida de tu padre”
Contexto: Esto es lo pasa en la superficie, o bajo tierra, después de un temblor, según el Servicio Geológico Colombiano

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre:

  • En su vivienda: si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia.
  • En la calle: observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor.
  • Si conduce un vehículo: reduzca la velocidad y, si es posible, deténgase en un lugar seguro, alejado de postes, cables o vallas publicitarias.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Grave accidente de tránsito en el norte de Bogotá deja un muerto: varios vehículos resultaron involucrados

2. Presidente del Senado: “Nadie quería imaginar este día, lloramos a Miguel Uribe con una tristeza que nos quiebra y una rabia que nos incendia”

3. EE.UU. confirma incautación de jets, casas, joyas y efectivo vinculados a Maduro: “No es diferente a la mafia”

4. Ramón Jesurún se lava las manos y tira la pelota a Lorenzo por sonado caso: “Pregúntele”

5. Carlos Antonio Vélez reaccionó al empate de Nacional vs. São Paulo: esto dijo sobre Edwin Cardona

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Temblor en ColombiaSismo en ColombiaTemblor

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.