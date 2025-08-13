Nación
Temblor en Colombia: el SGC reporta sismo este miércoles, 13 de agosto
Por el momento, no hay reportes de daños materiales por parte de organismos de socorro.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que, durante la madrugada de este miércoles, 13 de agosto, se registró un temblor de magnitud 3,5 que tuvo como epicentro el municipio de Paratebueno, Cundinamarca.
“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-08-13, 04:02 hora local, magnitud 3,5. Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Paratebueno - Cundinamarca, Colombia”, este fue el reporte del Servicio Geológico Colombiano a través de su cuenta en la red social X.
Por el momento, no hay reporte de daños materiales por este movimiento telúrico.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-08-13, 04:02 hora local Magnitud 3.5, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Paratebueno - Cundinamarca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Sismo pic.twitter.com/ah9GiJLMXJ— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 13, 2025
Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo
Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.
La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.
Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre:
- En su vivienda: si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia.
- En la calle: observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor.
- Si conduce un vehículo: reduzca la velocidad y, si es posible, deténgase en un lugar seguro, alejado de postes, cables o vallas publicitarias.