Temblor en Colombia: el SGC reporta sismo este miércoles, 13 de agosto

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que, durante la madrugada de este miércoles, 13 de agosto, se registró un temblor de magnitud 3,5 que tuvo como epicentro el municipio de Paratebueno, Cundinamarca.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-08-13, 04:02 hora local, magnitud 3,5. Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Paratebueno - Cundinamarca, Colombia”, este fue el reporte del Servicio Geológico Colombiano a través de su cuenta en la red social X.

Por el momento, no hay reporte de daños materiales por este movimiento telúrico.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-08-13, 04:02 hora local Magnitud 3.5, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Paratebueno - Cundinamarca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Sismo pic.twitter.com/ah9GiJLMXJ — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 13, 2025

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre: