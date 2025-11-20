Suscribirse

NACIÓN

Temblor en Colombia hoy jueves, 20 de noviembre: la tierra no deja de moverse en el país

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha venido reportando los movimientos telúricos más recientes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
20 de noviembre de 2025, 4:59 p. m.
Temblor en Cucunubá, Cundinamarca.
Temblor en Cucunubá, Cundinamarca. | Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Este miércoles 19 de noviembre, cuando el reloj marcaba las 9:38 p. m. se registró un temblor que tuvo como epicentro el municipio de San Pablo, Bolívar. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), ese sismo tuvo una magnitud de 3.9.

Sin embargo, la tierra se volvió a mover esta mañana de jueves, 20 de noviembre. Desde el SGC indicaron que, a las 6:23 a. m., tembló en el municipio Cucunubá, Cundinamarca.

Contexto: Así de sencillo puede activar las notificaciones de temblores en su celular en pocos minutos

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-11-20, 06:23 hora local. Magnitud 3.2. Profundidad 141 km. Cucunubá - Cundinamarca, Colombia”, fue el reporte del SGC.

Por el momento, no hay reportes de los organismos de socorros locales sobre personas heridas o daños materiales.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

Contexto: La Tierra parece que ‘respira’ después de un terremoto, sismólogos resaltan que es como “la campana de una iglesia”

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre:

  • En su vivienda: si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia.
  • En la calle: observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor.
  • Si conduce un vehículo: reduzca la velocidad y, si es posible, deténgase en un lugar seguro, alejado de postes, cables o vallas publicitarias.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Un delicado detalle en Diamantes y perlas: ¿Cuánto cuesta la corona que usará Miss Universo 2025 y qué significa el diseño?

2. Navidad en Envigado: este viernes se encenderán los alumbrados; se presentarán reconocidos artistas. Atención a los cierres viales

3. Bernie Moreno se pronuncia sobre la ‘Doctrina Trump’ y lanzó advertencia en plena escalada de tensiones: “Eliminar a los narco-terroristas”

4. Miss Universo 2025 | Ola de reacciones por traje típico de Miss Noruega: le llovieron memes; “la sardina”

5. Saeta, marca colombiana, irá al Mundial 2026 con Haití: gesto tras terremoto en 2010 valió la pena

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Temblor Temblor en ColombiaServicio Geológico Colombiano

Noticias Destacadas

El 21 de noviembre se encienden los alumbrados navideños en Envigado. Promete ser un espectáculo, como lo fue en 2024.

Navidad en Envigado: este viernes se encenderán los alumbrados; se presentarán reconocidos artistas. Atención a los cierres viales

Redacción Semana
“Qué le respeten la vida”: padres del soldado Víctor Yepes, secuestrado por las disidencias de las Farc.

“Que le respeten la vida”: padres del soldado Víctor Yepes, secuestrado por las disidencias de las Farc

Redacción Semana
Así se ve el Saab Gripen 39, el caza que está en el centro del negocio billonario que evalúa Colombia para modernizar su defensa aérea.

Por posibles prácticas corruptas, denuncian en EE. UU. el multimillonario negocio entre Colombia y Suecia para la compra de aviones Gripen

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.