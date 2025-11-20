Temblor en Colombia hoy jueves, 20 de noviembre: la tierra no deja de moverse en el país

Este miércoles 19 de noviembre, cuando el reloj marcaba las 9:38 p. m. se registró un temblor que tuvo como epicentro el municipio de San Pablo, Bolívar. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), ese sismo tuvo una magnitud de 3.9.

Sin embargo, la tierra se volvió a mover esta mañana de jueves, 20 de noviembre. Desde el SGC indicaron que, a las 6:23 a. m., tembló en el municipio Cucunubá, Cundinamarca.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-11-20, 06:23 hora local. Magnitud 3.2. Profundidad 141 km. Cucunubá - Cundinamarca, Colombia”, fue el reporte del SGC.

Por el momento, no hay reportes de los organismos de socorros locales sobre personas heridas o daños materiales.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre: