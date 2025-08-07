Temblor hoy en Colombia: sismos sacuden varias regiones del país en la mañana de este jueves, 7 de agosto

Durante la madrugada y la mañana de este 7 de agosto se reportaron varios movimientos telúricos en distintas regiones del país, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). La mayoría de estos eventos han sido superficiales y, hasta el momento, no se reportan afectaciones significativas.

El primer sismo se registró a la 1:47 a. m. en el municipio de Los Santos, Santander, con una profundidad de 144 kilómetros. Posteriormente, a las 4:41 a. m., se presentó un nuevo temblor en la misma localidad, esta vez a 142 kilómetros de profundidad.

Además, se reportaron movimientos superficiales en las siguientes zonas:

Riosucio, Chocó: 5:41 a. m.

Dabeiba, Antioquia: 7:44 a. m.

Dabeiba, Antioquia: 8:11 a. m.

La prevención es la primera línea de defensa. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Colombia es un país con alta sismicidad. De acuerdo con el SGC, en promedio se registran diariamente 69 sismos, aunque la mayoría no son percibidos por la población debido a su baja magnitud.

Frente a estos eventos, las autoridades reiteraron la importancia de conocer y aplicar medidas de autoprotección. La recomendación principal es conservar la calma, ya que una actitud serena permite reaccionar de manera más segura y eficaz.

También se aconseja identificar con antelación las zonas seguras dentro de viviendas, oficinas o instituciones, así como tener a la mano un kit de emergencia. Además, es fundamental evitar la difusión de información no verificada y mantenerse atentos a los canales oficiales del SGC y los organismos de gestión del riesgo.

Colombia es una zona propensa a experimentar sismos. | Foto: Getty Images

Participar en simulacros de evacuación, conocer los números de emergencia locales y revisar el estado de las instalaciones eléctricas y de gas también son medidas clave para prevenir accidentes posteriores a un sismo.