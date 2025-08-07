Suscribirse

Nación

Temblor hoy en Colombia: sismos sacuden varias regiones del país en la mañana de este jueves, 7 de agosto

Los movimientos telúricos ocurren sin previo aviso, por lo que estar preparados es fundamental para reducir riesgos.

Redacción Nación
7 de agosto de 2025, 2:09 p. m.
El sismo tuvo una magnitud de 4.4, con una profundidad de 99 km.
El sismo fue confirmado por el Servicio Geológico Colombiano. | Foto: Montaje Semana, con fotos del SGC y Getty Images

Durante la madrugada y la mañana de este 7 de agosto se reportaron varios movimientos telúricos en distintas regiones del país, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). La mayoría de estos eventos han sido superficiales y, hasta el momento, no se reportan afectaciones significativas.

El primer sismo se registró a la 1:47 a. m. en el municipio de Los Santos, Santander, con una profundidad de 144 kilómetros. Posteriormente, a las 4:41 a. m., se presentó un nuevo temblor en la misma localidad, esta vez a 142 kilómetros de profundidad.

Además, se reportaron movimientos superficiales en las siguientes zonas:

  • Riosucio, Chocó: 5:41 a. m.
  • Dabeiba, Antioquia: 7:44 a. m.
  • Dabeiba, Antioquia: 8:11 a. m.
En las redes sociales y medios de comunicación, se difundieron rápidamente los reportes sobre el sismo, despertando la atención de los residentes de Lima y zonas cercanas.
La prevención es la primera línea de defensa. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Colombia es un país con alta sismicidad. De acuerdo con el SGC, en promedio se registran diariamente 69 sismos, aunque la mayoría no son percibidos por la población debido a su baja magnitud.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. �� EN VIVO | Así avanzan las manifestaciones en Colombia a favor de Álvaro Uribe: multitudinaria movilización en Bucaramanga
3. Gustavo Petro cuestiona que los colegios enseñen inglés como segundo idioma. Sugiere el aprendizaje de lenguas indígenas
Contexto: Esto es lo pasa en la superficie, o bajo tierra, después de un temblor, según el Servicio Geológico Colombiano

Frente a estos eventos, las autoridades reiteraron la importancia de conocer y aplicar medidas de autoprotección. La recomendación principal es conservar la calma, ya que una actitud serena permite reaccionar de manera más segura y eficaz.

También se aconseja identificar con antelación las zonas seguras dentro de viviendas, oficinas o instituciones, así como tener a la mano un kit de emergencia. Además, es fundamental evitar la difusión de información no verificada y mantenerse atentos a los canales oficiales del SGC y los organismos de gestión del riesgo.

Temblor / Sismo
Colombia es una zona propensa a experimentar sismos. | Foto: Getty Images

Participar en simulacros de evacuación, conocer los números de emergencia locales y revisar el estado de las instalaciones eléctricas y de gas también son medidas clave para prevenir accidentes posteriores a un sismo.

Una vez finalizado el movimiento telúrico, se recomienda verificar el estado de quienes se encuentren alrededor. En caso de heridos, se debe prestar ayuda básica sin movilizarlos, salvo que exista un peligro inminente. También es necesario revisar posibles fugas de gas, agua o electricidad, y cortar los suministros si se detectan anomalías.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cinco amigas de la infancia murieron trágicamente en medio de un viaje de cumpleaños: “Nunca nos recuperaremos”

2. Egan Bernal lucha y da pelea en la Vuelta a Burgos: clasificación general tras la etapa 3

3. Terror en el Movistar Arena: videos muestran los instantes de pánico que se vivieron por los desmanes en concierto de Damas Gratis

4. María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, envió conmovedor mensaje tras dos meses del atentado: “Se me desgarra el alma”

5. Temblor hoy en Colombia: sismos sacuden varias regiones del país en la mañana de este jueves, 7 de agosto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

sismo colombiaTemblor Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.