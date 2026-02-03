Terrorismo total: Gobierno Petro presenta los índices más altos de la última década con más de 1.391 casos

En medio de la reunión entre Donald Trump y el presidente Gustavo Petro en Estados Unidos, SEMANA conoció cifras del sector defensa en materia de lucha contra las drogas y los grupos criminales.

La estadística del Ministerio de Defensa muestra el ascenso del terrorismo en el país en medio de la política de paz total del Gobierno Petro. Foto: Ministerio de Defensa

Uno de los indicadores más impactantes es el de los actos terroristas en el país. De acuerdo con las estadísticas oficiales, en 2025 se presentó un incremento del 24 % de actos terroristas en comparación con 2024.

Mientras en 2024 se registraron 1.126 casos, 2025 cerró con 1.391, es decir, 265 casos más. Pero al revisar el comparativo desde los últimos diez años, se observa que durante la administración Petro se registraron los índices más altos.

La curva en ascenso sobre los actos de terrorismo es del Ministerio de Defensa. Foto: Ministerio de Defensa

En 2015 el reporte fue de 374, mientras que en 2025 —como ya se mencionó— fueron 1.391 casos. SEMANA conoció la estadística que maneja el Ministerio de Defensa sobre el terrorismo en el país, y las cifras reflejan una curva de ascenso considerable durante los cuatro años de gobierno de Gustavo Petro.

Y es que los actos de terrorismo en el país no se detienen; en las últimas horas, en el departamento del Cauca, se presentó una acción violenta.

El punto del accionar de los criminales fue sobre la vía Villa Rica-Caloto, donde un vehículo cargado con explosivos detonó en plena carretera causando pánico entre conductores y pobladores.

Según las cifras oficiales, durante la administración del ministro Pedro Sánchez se han incrementado los actos terroristas en el país. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Es de anotar que el Cauca es uno de los departamentos más afectados por los actos de terrorismo que se presentan en el país. En la región confluyen distintos actores armados como las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN.

En el departamento del Cauca, las disidencias de Iván Mordisco, de su exsocio alias Calarcá, y el ELN sostienen una guerra territorial por los cultivos ilícitos, las rutas de narcotráfico y el control del poder en zonas como Argelia y El Plateado.