Tik Tak: el bloqueo nuestro de cada día

Mientras el ministro de Transporte anda ocupado comprando con rebajas del Soat el paro de las motos, en Buenaventura, las comunidades bloquean las vías por las que se transporta el comercio internacional, en protesta por el invierno; entonces, los camiones resuelven que ellos también bloquean, en protesta de que no los dejen pasar. Y mientras tanto, la inflación tan agradecida con el desabastecimiento…. Escuche a María Isabel Rueda.

Suena el primer Tik Tak de hoy jueves 24 de noviembre en SEMANA y suena por los lados de cómo es de fácil que en Colombia se prenda un paro o un bloqueo con cualquier disculpa que sea. Ayer, por ejemplo, vimos al Gobierno comprando el paro de las motos con un subsidio sustancial al Soat con plata de la salud y hoy continúa comprándolo con el ofrecimiento de condonar las multas de los últimos seis meses por incumplimiento de adquirir este seguro obligatorio.

Con todo y eso, las motos hicieron su paro para protestar, ahora por el mal estado de las vías. La próxima vez deberían hacer un paro contra el invierno, que influye en el deplorable estado de estas vías. Pero es que en lo que a bloqueo se refiere, el cuento vuelve a contarse, porque nuevamente está bloqueada la vía Buenaventura.

Por un lado, las comunidades indígenas, afros y campesinas bloquean las vías por lo mismo, por su mal estado, por el invierno, por el daño que ha traído esta ola de lluvia en el país y, en reciprocidad, los camiones y las tractomulas también bloquean porque no los dejan pasar. Es decir, bloqueo contra bloqueo, como máscara contra máscara.

Se calcula que cada día de este chistecito le cuestan al país 5.000 millones en pérdidas, pero el ministro de Transporte anda muy ocupado viendo a ver cómo les resuelve a las motos su quejadera contra el Soat; por el puerto de Buenaventura, mientras tanto, pasa entre el 37 y el 45 % del comercio exterior, tanto exportaciones como importaciones.

Se calcula que a esta hora hay más de 3.000 vehículos parados y no solo está la afectación del transporte de carga y sus pérdidas millonarias, sino que como esta película ya la vimos, sabemos en qué termina: en un perjuicio para el abastecimiento interno con su correspondiente efecto para empeorar la inflación, como sucedió con el desabastecimiento causado por el último paro nacional.

A estas horas, las comunidades de Buenaventura dicen que van a negociar con el Gobierno a cambio de que les brinden ayudas y que ahí desbloquearían. Pero el estadista Alfonso Prada, ministro del Interior, les pide mientras tanto paciencia y que permitan por lo menos el paso aunque sea intermitente, óigame bien, no que lo levanten...; el paso aunque sea intermitente de los camiones por la vía, es decir, bloqueen, pero un poquito menos.

Sin embargo, los camiones dicen que por ahora ellos sí no se mueven, porque si las comunidades levantan a ver si el Gobierno no los atienden, mañana vuelven a bloquear si no quedan contentas con lo que les ofrezcan. ¿Se imaginaba el presidente Petro que a sus 100 días de gobierno estaría comprando paros o viendo el insólito fenómeno de que bloqueo se cobra con bloqueo? Es decir, el gobierno de Petro tomando de la misma medicina que le dio al gobierno de Duque.