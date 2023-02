Tik Tak: Gustavo Petro, en su balcón

Nos quedamos sin saber qué tan amenazante debe considerar el medio país que no le come cuento a Petro la orden que ayer, desde una ventana de Palacio, les dio a sus seguidores: “El presidente de Colombia invita a su pueblo a levantarse, a no arrodillarse”. Y su sentencia final: “Este gobierno está listo para ir hasta donde ustedes quieran”. Escuche a María Isabel Rueda.