Tik Tak | Tinto Gaviria-Petro: amargura y falta de hígados

Según María Isabel Rueda, una cosa quedó clara del tinto entre el expresidente y el candidato del Pacto Histórico. Que volverán a reunirse después del 13 de marzo, ambos con resultados electorales en mano, para negociar más y mejor. Un encuentro que aumenta la amargura frente a la política y la sensación de que no tiene hígados.

A las 7:14 a. m. suena el primer Tik Tak de hoy martes 1 de marzo en SEMANA y suena por los lados del famoso tinto del expresidente César Gaviria y Gustavo Petro que, según la candidata de Oxígeno, Ingrid Betancourt, se trató de un pacto con el diablo. Lo que no es claro es si según ella el diablo es Gaviria o el diablo es Petro.

Y aunque poco se sabe de lo que conversaron las dos horas y media que duró el encuentro, que no es poco tiempo, la evidencia demuestra varias cosas. La primera, que nunca había sido más obvio que en política todo cabe cuando se trata de conquistar el poder, incluso que dos viejos y muy fuertes adversarios, Gaviria y Petro, esté hoy tomando ese tinto alrededor de lo que Petro describe como una necesaria reforma tributaria más progresiva, que les quite más a los que más tienen.

De la maquinita del Banco la República, de la despetrolización acelerada de Colombia, así como de acabar con las EPS y fortalecer a cambio la salud pública, sobre lo cual Gaviria tiene fuertes reclamos, pues de pronto los dejaron a un lado para ir al meollo del asunto: las elecciones del 13 de marzo; aunque Petro insistió en que en el panorama con el liberalismo solo quedó abierta ayer la posibilidad de llegar, en un futuro no muy lejano, a un acuerdo estrictamente programático.

Lo curioso es que, si Gaviria y Petro acordaron otra reunión para tal propósito, pero después del elecciones al Congreso y de las consultas, es más bien porque este acuerdo no depende tanto de los programático, como dice Petro, sino de cómo quedan las fuerzas políticas después de las elecciones, a qué sector le irá mejor, al liberalismo o al Pacto Histórico. Los tales programas quedarán supeditados más bien a esos resultados electorales.

Lo que según Sergio Fajardo francamente sí muestra el peor lado de la política es que ambos quieren mirar no solo cómo les va a ir en el Congreso, Petro y Gaviria, sino también en los consultas, porque si en ellas gana algún candidato sobre el que Gaviria tenga alguna injerencia, pues será mayor su poder de pulso con Petro; pero si por ejemplo, gana en el Centro Esperanza Sergio Fajardo eso a Gaviria lo rebota y será otro su proceder en alianzas con Petro, porque Fajardo, recordemos, viene diciendo desde hace más de un año que no quiere alianzas con ese Partido Liberal.

Esto de programático no tiene nada, fue un acuerdo dependiente de lo electoral y eso quedó clarísimo con haber pactado la segunda reunión después de los resultados y al fondo como hizo notar Juan Manuel Galán, el busto de Luis Carlos Galán, su padre encima de una mesa como testigo de todo. Irónicamente, Luis Carlos Galán luchó precisamente para que sus acuerdos con el Partido Liberal no fueron electoreros, sino que incluyeran cambios en las costumbres políticas. Del famoso tinto entre Gaviria y Petro no quedó pues sino un mayor desprestigio de la política y una amargura por su falta de hígados.