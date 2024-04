Timothy Alan Livingston: ¿Por qué pudo volarse el gringo cogido con dos niñas en hotel de Medellín? El alcalde Federico Gutiérrez habla con indignación en SEMANA

Vicky Dávila: Los ojos del país están puestos en Medellín, tras la lucha contra la explotación sexual de menores. Un estadounidense, cuya identidad ya se conoce, fue encontrado en El Poblado en un hotel. El hombre viajó y no está respondiendo por lo que debería. Esta es una lucha dura. Una lucha contra mafias. Saludamos al alcalde de Medellín, Federico Gútierrez, quien lidera esta batalla.

Federico Gútierrez: Lo primero que hay que decir es que esta es una lucha de toda la sociedad. La damos desde la alcaldía, se da con la Policía, la Fiscalía, pero es fundamental la denuncia y que la sociedad diga no más. Aquí estamos luchando contra mafias dedicadas a la trata de personas y peor aún, cuando se trata de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Yo no vine aquí a esconder la realidad. Hay casos doloroso como el que vimos esta semana. Pero esto apenas es la punta del Iceberg. Esto hay que acabarlo de una vez por toda. Aquí un ciudadano se atrevió a denunciar. Queremos que haya justicia y que se cuide nuestra niñez.

Vicky Dávila: ¿Qué pasó con el hombre que fue hallado con los menores?

Federico Gútierrez: Yo tengo la misma indignación y la misma rabia suya. ¿Cómo es posible que un tipo de estos ingresa con dos menores y luego sale como si nada a su país? En mi concepto, este tipo debió ser llevado ante la justicia. Este tipo lo que pasa es que lo llevan las primeras horas a un CTP, que es un centro temporal de protección, donde se individualiza. Pero este tipo se vuela. Si por mí fuera, este tipo estaría tras las rejas. Aquí es donde es muy importante tener toda la integración y la actuación con Policía, con Fiscalía, con Justicia. Lo que estamos haciendo es exponiéndolo. No me daré por vencido hasta que este tipo responda. El proceso judicial sigue y los menores están en resguardo, siendo atendidos por un centro de salud, para tener las pruebas de lo que ocurrió. Pero sí es importante exponer a este delincuente, a este depravado, para que aquellos que están pensando venir a Medellín a hacer lo mismo que él hizo, sepan que esto acá sí tiene consecuencias. Hace 15 días, con trabajo con Fiscalía y Policía capturaron otros dos que se quedan pagando cárcel acá. Apenas preguntaron que si podían pagar fianza, como hacen en su país y se les decía que no, ahí si lloraban. Aquí lo que yo quiero dejar claro es que aquí vamos a dar una lucha permanente contra la trata de personas.

Jairo Lozano: ¿Qué pasó para que este hombre se pudiera volar? ¿Cómo es que queda en libertad?

Federico Gútierrez: La policía lo que consideró es que lo llevaba al Centro de Protección temproal, después de tener toda la individualización esa persona queda en libertad. Yo hablo no solo como alcalde, sino como papá. Tengo dos hijos. Uno de 15 y uno de 12. Veo esas edades y me indigna. Tengo la misma indignación de la gente. Como me indigna que el hotel apenas se cierre 10 días. Pero eso es lo que dice el Código de Policía. Es la máxima medida. No quiere decir que este establecimiento en 10 días sea como si nada. No. Entra a un proceso en donde se le puede llegar a aplicar hasta la extinción de dominio. Los ojos hoy están puestos sobre nosotros, pero porque arrancamos la lucha. Aquí hubo una desidia absoluta. Pero ahora que comenzamos, y hay unos primeros resultados, claro que los ojos están puestos sobre nosotros, pero porque estamos dando esta guerra. Vamos a pedir la colaboración de los Estados Unidos. Yo no quiero que la ropa sucia se lave en casa o que metamos la basura debajo del tapete. Quiero que erradiquemos la explotación sexual de niños y niñas. Esto no solo ocurre en Medellín y ustedes lo saben. El trabajo periodístico que realizó SEMANA donde yo mismo los acompañé a estos sitios como el Parque Lleras. ¿Por qué estamos con este foco? Porque es problema que vamos a resolver.

Este es el triste panorama que se ve en muchas calles de Medellín, principalmente en El Poblado y el centro de la ciudad. Las redes de explotación sexual han ganado terreno, imparten órdenes y negocian los cuerpos de mujeres en dólares. | Foto: juan carlos sierra-semana

Vicky Dávila: Quiero insistirle en esa pregunta. ¿Cómo queda libre este hombre? ¿Es por qué no había denuncia? ¿Por qué es extranjero? Es que lo encontraron en flagrancia. ¿La ley es débil o fallaron los operadores de la ley?

Federico Gútierrez: Tengo la misma inquietud y el mismo dolor. Ese tipo no debería estar libre. Debería estar puesto ante un juez para que la justicia decidiera qué pasa. Pero si consideran en el operativo que debe ir a un CPT, de acuerdo a las interpretaciones que puede decir, porque no lo encontraron en flagrancia, es decir en el acto sexual. Pero en mi concepto ¿Qué más flagrancia que un extranjero con dos niñas en el cuarto de un hotel? Este tipo, Timothy Alan Livingston, es uno de tantos que vienen aquí a hacer lo mismo. Pero yo pido que se vaya más allá, que se siga la investigación. Las niñas fueron trasladas a clínicas donde ahora le están haciendo acompañamiento. Y ahora está la pregunta. ¿Y la familia qué? ¿Y los padres? ¿Cómo llegaron unas niñas de 12 y 13 años a ser explotadas por un depravado cómo este?

Jairo Lozano: ¿Cómo va el tema de la suspensión del hotel?

Federico Gútierrez: Justo antes de entrar a esta entrevista estaba en una rueda de prensa sobre el Parque Lleras. ¿Qué ve uno? Muchas mujeres ofreciendo sus cuerpos, venezolanas en un 90%, una situación muy triste. Pero peor aún, ver niños y niñas en esas redes. ¿Qué decisiones tomamos? Acabo de firmar un decreto en el cual se prohíbe de manera provisional

Vicky Dávila: Alcalde, ¿dónde están en estos momentos estas dos niñas que vivieron este episodio?

Federico Gútierrez: Están en este momento con medidas de protección de parte de la institucionalidad en dos clínicas de la ciudad. Seguirá posteriormente un proceso con el ICBF, esperemos que se les puedan practicar todas las pruebas respetando que son menores de edad, que tienen un procedimiento diferente a los adultos. Tú sabes todo lo que dice la ley y los códigos. Hay que respetarlo, hay que cuidarlo y ahí estamos en estos casos con ellas. Pero Vicky, hay que ir más allá.

De izquierda a derecha: el alcalde Federico Gutiérrez y el estadounidense Timothy Alan Livingston. | Foto: SEMANA y cuenta en X de @Danielbricen, respectivamente.

Vicky Dávila: ¿Usted las usted pudo verlas o estar con ellas?

Federico Gútierrez: Yo en este momento, yo no tengo tampoco acceso. Hay un tema de acceso de protección a ella donde tienen la médica donde inclusive estamos viendo es en que momento para poder continuar el proceso penal contra este depravado, Timothy Alan, y toda esta gente como inclusive, hay que buscar la forma de que con todos los elementos de protección también y de preservar sus derechos, se le haga la entrevista también de Policía como de Fiscalía para recaudar todas las pruebas.

Y es uno de los temas que dificulta un caso como estos que se resuelva de manera inmediata como cualquier otro de orden penal. Alcalde Federico Gutiérrez revela qué pasó con las niñas abusadas por un estadounidense en El Poblado

Vicky Dávila: ¿Pero hay papás, o sea, ya aparecieron?

Federico Gútierrez: En uno de los casos en uno de los casos es más complejo, al parecer no estaban viviendo en el hogar, están en otra parte. Lo primero y lo duro, es decir, estas dos niñas, yo no he hablado con ellas, no tengo toda la información, pero te lo podría asegurar que no es la primera vez que son explotadas. Claro y seguramente por testimonios también de abusos sexuales dentro de sus hogares, cuando eran niñas que siguen siendo niñas, esta es una realidad social donde yo quisiera hablar sobre todo a la gente Medellín, a los colombianos.

Esto es en serio, esto va más allá de una noticia, va más allá de la indignación que todos sentimos es que pasa con esas dos videos. ¿Y cuántos niños son en Colombia o niñas que son realmente explotados, pero o que son abusados en sus hogares, que no se denuncian los abusos, cuántos vecinos que saben que hay abusos sexuales contra niños y niñas en hogares vecinos y todo el mundo es callado?

Lo que diría es aprovechemos esta indignación que sentimos como país para que nos dediquemos a lo fundamental a las familias, ¿dónde están los papás?, ¿dónde están las mamás? Yo le hablaría los papás y a las mamás eduquemos a nuestros hi hijos, nuestros hijos en amor, en disciplina, en valores, en propósitos de vida. Pero estamos viendo un deterioro social absurdo que nos lleva casos como estos.

¿Ustedes sabían que en más del 90 por ciento de los casos que son denunciados, porque no todos los casos son denunciados de tema de abuso sexual dentro de los hogares, en más del 90 por ciento de los casos que son denunciados el agresor o el violador está en el portarretratos de la sala de la casa? Entonces no puede ser que los sitios más inseguros de nuestros niños sean sus propios hogares. Esa es la realidad.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín | Foto: Alcaldía de Medellín

Jairo Lozano: Con respecto a lo que nos cuenta de la colaboración con las autoridades, ¿está pensando en pedirle a los Estados Unidos la extradición de este sujeto?

Federico Gutierrez: Es que aquí no vamos a descansar, lo primero es básicamente tener todas las pruebas del delito. Y esas pruebas pueden ser pruebas técnicas a través de los teléfonos de las niñas de como fueron contactadas y lo otro son los testimonios que se tiene una línea de reserva por tratarse también de menores. ¿Qué no está llevando este caso? Que es un caso estructural donde no es simplemente un tipo que vino del exterior y que salió a la esquina y se encontró a dos niñas, al parecer hay personas que las contactan desde que está en Estados Unidos y viene directamente a esto.

El FBI está vinculado estos procesos, hace poco tuvimos una reunión con la directora regional del FBI con la gente de Homeland Security, con la cónsul general de Estados Unidos en Colombia, donde también estuvo con nosotros de Medellín. Aquí estamos trabajando y ellos hacen parte también de esta estrategia. Entonces, espere que esto que ni crea este depravado que se quedó como si nada. No, eso es un delito y tiene que responder.

Vicky Dávila: Alcalde, acaba de conocerse una información de que eran, digamos, una niña y una niña trans, ¿es así?

Federico Gutierrez: Sí, esa es la información que yo tengo. Pero permítanme guardar reserva frente a ese tema por la protección frente al tema de los menores, una condición, también al tratarse aparentemente de este tema, tendrán que ser básicamente los mismos médicos quienes determinen básicamente todas estas condiciones.

Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad de Medellín | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Vicky Dávila: Quiero saber qué dijo el tipo cuando lo sorprendieron, ¿qué explicación dio?

Federico Gutierrez: Eso lo tiene que decir ya la Policía y la Fiscalía. Para mí, diga lo que diga es un depravado, es un sinvergüenza y tiene que responder, y sea él o quien sea, sea la nacionalidad que sea. Y el mensaje aquí que tenemos que mandar todos nosotros es de verdad que no toleremos más esto y que sea una lucha de todos como sociedad.

Vicky Dávila: Usted ha mencionado varias veces la portada de SEMANA. La verdad es que usted se está ocupando del tema desde que llegó, yo siento que usted le ha declarado la guerra a estas mafias donde hay grupos armados narcotráfico y trata de personas.

Federico Gutierrez: Vicky, la investigación periodística de SEMANA fue muy rigurosa, muestra unos testimonios muy dolorosos donde daba evidencia y muestra de que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes de Medellín sí existe, de que es un delito muy grave de que en muchos de los casos tiene la complacencia de los padres de familia de los menores que son explotados.

¿En que en qué memento esto llegó a semejante punto? Aquí la desidia frente a lo que pasaba en tantas zonas de la ciudad terminó siendo absoluta. ¿Dónde estuvieron los gobiernos cuando pasaba toda esta vergüenza? Entonces ahorita si llegan, critican, dicen de todo, pero cuando lo pudieron, no hicieron nada.

Vicky Dávila: ¿Está hablando de la anterior adminsitración?

Federico Gutierrez: Mira, es que cuando llegamos nosotros vi que primero en vivimos esta realidad, este absurdo. ¿Crees que este esto se genero desde el primero enero que llegamos nosotros? Lo que hacen ustedes es que dan muestra de como realmente esto venía pasando con mucha intensidad y cómo esto se lo tomaron tres estructuras criminales de Medellín.

Es que la trata de personas es uno de los peores delitos, quien trafica con drogas es demasiado cuestionable y hay que darle la lucha a todas esas estructuras marginales, ¿pero traficar con personas?

Jairo Lozano: ¿Y la alcaldía de Quintero no hizo nada?