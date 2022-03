“Toda mi vida he puesto la cara y esta no será la excepción”: abogado Cancino tras escándalo de Carlos Mattos

“Toda mi vida he puesto la cara y esta vez no será la excepción. No será la primera ni la última vez. Respeto el derecho de opinión de todos, incluso el de ofender. Mi profesión es sagrada y mi tarjeta profesional aún más. Esculquen, es su derecho, yo, tranquilo”.

Con estas palabras, el abogado Iván Cancino salió en su propia defensa y de su socia Laura Kamila Toro, quienes aparecen en un video revelado por Caracol junto a Carlos Mattos, el polémico empresario, quien se pasea tranquilo pese a tener medida privativa de la libertad.

Incluso, fue tal polémica que el general Mariano Botero fue destituido como director después que se conocieran los videos de las salidas irregulares del empresario Carlos Mattos, uno de los principales implicados en el caso Hyundai. En las imágenes, reveladas por Caracol, se observa que en la tarde del 25 de febrero Mattos llega escoltado a un edificio en la calle 106 con carrera 19 de Bogotá en un vehículo del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec).

En esa salida Mattos aprovechó para reunirse, a sus anchas y sin ningún tipo de afán, con varias personas, entre ellos el abogado Iván Cancino, que forma parte de su grupo de defensores, pese a que estos encuentros se deben realizar en el centro carcelario en el que se encuentre privado de su libertad, en su caso, la cárcel La Picota.

En principio, fuentes del caso señalan que no existiría falta al menos en lo disciplinario. Sin embargo, la investigación apenas comienza. Tanto Iván Cancino como Laura Toro hacen parte del equipo jurídico que defiende a Mattos.

En la grabación, el vehículo del Inpec entra al parqueadero del edificio, que parece estar en obra. Pocos minutos después, aparece caminando tranquilamente el empresario, quien viste una chaqueta café, un buso negro y un pantalón claro, porta gafas oscuras y el tapabocas. Camina diez pasos, lentos pero seguros, hasta llegar a la puerta del edificio donde es recibido por el vigilante.

De igual manera, el Gobierno está en máxima alerta por esa situación, y por directrices del presidente Duque se investiga a otros funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) que estarían involucrados con las irregularidades en la custodia de Mattos.

Cabe recordar que hace varias semanas el empresario colombiano, que aceptó cargos por el caso Hyundai, pidió perdón y confesó que le pagó al periodista Gonzalo Guillén para desacreditar a la Fiscalía.

Precisamente, ante la polémica, la Comisión de Disciplina Judicial emitió un comunicado en el que confirma que se evalúa si existió o no alguna falta por parte del reconocido abogado.

#Atención Por competencia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial remitió a la Comisión Seccional de #Bogotá reportes de prensa sobre las supuestas reuniones que sostuvieron dos abogados con el detenido #CarlosMattos, durante sus salidas en la capital del país. pic.twitter.com/xMMki4tBbc — Comisión Nacional de Disciplina Judicial (@CNDJ_Col) March 2, 2022

Justamente, tiempo después de la llegada de Mattos, a las 2:13 p. m. para ser más precisos, llegan en fila al mismo dos vehículos: una camioneta marca Hyundai de palcas IEM-O62 de Bogotá y un carro Mazda GCO-369. En el reportaje se comprobó que el primer vehículo está registrado a nombre de la empresa NEOS Group S.A., compañía que tiene como socio mayoritario a Jorge Mattos, hermano de Carlos.

El otro vehículo está registrado en el RUNT a nombre de Laura Kamila Toro Peña, quien hace parte de la oficina del abogado Iván Cancino.