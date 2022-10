Tractomula se dio a la fuga después de arrollar a dos ciclistas en la vía Buga-Tuluá; uno de ellos falleció

A las 8:30 a. m. de este domingo 23 de octubre se reportó un accidente de tránsito en la vía que de Buga conduce a Tuluá (Valle del Cauca), sentido sur-norte, entre el puente San Carlos y el Sena, donde una tractomula arrolló a dos ciclistas que se movilizaban por esa zona.

Al parecer, el vehículo de carga iba con exceso de velocidad y según pudo conocer SEMANA por información de testigos de este hecho, el vehículo se dio a la fuga; dejando sin vida a uno de los ciclistas, mientras que el otro quedó herido, siendo trasladado a un centro asistencial del Valle.

La vía tuvo que ser cerrada por varias horas para facilitar las labores de levantamiento del cadáver que estuvo a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, las autoridades de Movilidad del departamento llegaron hasta la zona, donde emprendieron la búsqueda del conductor infractor.

Cabe recordar que las autoridades también atendieron un siniestro vial registrado en la vía Cali-Jamundí, en el Valle del Cauca, el cual dejó como saldo dos víctimas fatales. En el accidente resultaron implicados dos vehículos particulares, una grúa y una motocicleta.

Según información preliminar, se habían accidentado dos carros y uno de ellos se volcó, dejando solo daños materiales, por lo que una grúa arribó a la vía para levantar ese vehículo parqueándose en una curva, pero supuestamente no habría puesto la respectiva señalización y una motocicleta colisionó con la máquina de carga.

Ante el impacto del choque, las dos personas que iban a bordo de la moto fallecieron en el lugar. Hasta el momento se conoce que era un hombre y una mujer.

Motociclista atropelló a una adulta mayor en Popayán y huyó

En la ciudad de Popayán (Cauca) se presentó un terrible accidente de tránsito que quedó grabado en las cámaras de seguridad del sector.

Se puede ver a una adulta mayor cruzar una calle del barrio Empedrado con una bolsa y una canasta en sus manos, cuando de repente aparece un motociclista a alta velocidad y la atropella.

Descaradamente, el sujeto se percata de lo sucedido y emprende la huida sin auxiliarla. Hasta el momento, las autoridades se encuentran investigando para dar con el paradero del responsable y realizar su respectiva captura.

Sobre el hecho, vecinos del sector donde ocurrió el siniestro vial comentaron que la comunidad ayudó a la mujer y la trasladaron a la Clínica Santa Gracia, donde la están atendiendo y al momento su salud es estable.

Cabe recordar que el pasado sábado 15 de octubre, en horas de la madrugada, se registró un accidente en la vía Panamericana entre Pasto y Mojarras. Allí, un bus intermunicipal, al parecer, perdió el control dejando como saldo 20 personas muertas y 15 más heridas, las cuales fueron trasladadas a centros asistenciales de la zona.

SEMANA logró hablar con Diego Torisca, de 39 años, ayudante del conductor del bus intermunicipal, quien también iba en el vehículo. Relató los angustiosos momentos que vivió en el accidente, en el cual según detalló desde el hospital en donde está siendo atendido, salió expulsado por una ventana cayendo a un barranco y perdiendo el conocimiento.

“Yo salí expulsado por la ventana del bus y, como ahí hay una baranda, caigo sobre ella y luego quedé herido en un hueco con matorrales”, sostuvo el ayudante.

Y agregó en su relato con SEMANA: “Yo no recuerdo nada, desperté en el hospital y abro los ojos y me doy cuenta de que estoy allí. Fue gracias a un compañero que me vio y me trajo al hospital”.

El sobreviviente al accidente señaló que pudo salvarse ya que se encontraba en una zona del bus en el que había camarotes en la parte de atrás. Señaló que si estuviera en otra zona del bus, su destino hubiera sido distinto, al manifestar “es un milagro que esté vivo”.