Tragedia en Valledupar: abejas africanas atacan a adultos mayores dejando un muerto y 15 heridos

Los lesionados fueron llevados a distintos centros asistenciales.

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

23 de octubre de 2025, 1:53 p. m.
Un adulto mayor murió por complicaciones de salud tras el ataque de las abejas.
Un adulto mayor murió por complicaciones de salud tras el ataque de las abejas. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Una emergencia se registró en Valledupar, Cesar, cuando abejas africanizadas atacaron a varios adultos mayores de un Centro de Vida, dejando a uno de ellos muertos y 15 más gravemente heridos, que fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.

Lo que se conoce es que varios de los afectados aún reciben atención médica especializada por la gravedad de las lesiones que tienen en varias zonas del cuerpo.

De acuerdo con la información que conocieron las autoridades, el caso tuvo lugar en el barrio Mayales, cuando estos insectos los picaron, causándoles complicaciones en su estado de salud.

En las instalaciones de la Clínica Médicos Centro falleció un hombre de la tercera edad que llegó sin pulso. Los galenos poco lograron hacer para reanimarlo. Se trata de Eurípides Cervantes Fontalvo, quien tenía varias heridas en su cuerpo.

Se conoció que las personas que terminaron afectadas fueron trasladados en carros y ambulancias a centros asistenciales cercanos por parte de varios organismos de socorro que hicieron presencia en este sitio.

Contexto: Descubren presunto fraude con fotomultas: así estarían operando desde camioneta con vidrios oscuros

Jaide Medina, secretaria de Salud de Valledupar, en diálogo con El Pilón, entregó detalles de esta tragedia que sacudió a esta zona del departamento del Cesar.

“En la madrugada falleció uno de nuestros adultos mayores que se encontraba en el Centro de Vida de Los Mayales. El paciente presentó una insuficiencia respiratoria, se le brindaron todas las medidas dentro de la institución hospitalaria, fue intubado, pero posteriormente presentó una hemorragia digestiva y finalmente falleció por un shock hipovolémico, consecuencia de la intoxicación y un paro respiratorio”, dijo la funcionaria.

Las autoridades sostuvieron que el enjambre de abejas se alteró cuando unos hombres podaban unos árboles de la zona.

“La situación se generó por una poda. La persona que realizaba el trabajo no sabía que había un panal, lo golpeó y las abejas se desplazaron hacia el Centro de Vida. Todos los adultos mayores han recibido atención médica, psicológica y gerontológica adecuada”, explicó la funcionaria.

Contexto: Valledupar: mucho más que un festival, un destino cultural todo el año

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad para que no manipulen estos panales porque pueden terminar en una tragedia.

“Si encuentran enjambres o panales, por favor no los toquen ni les lancen objetos. Den aviso a las autoridades o al cuerpo de bomberos, ya que una sola picadura puede provocar reacciones graves o incluso la muerte en personas alérgicas o vulnerables”, agregó al diálogo con El Pilón.

