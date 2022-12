Tras fuertes críticas, Gobierno instaló primer puesto de mando unificado contra desnutrición en La Guajira

La semana pasada, el presidente Gustavo Petro criticó su propia gestión sobre la situación de desnutrición que pasan cientos de niños en La Guajira. El mandatario aseguró que, en lo que va de su administración, murieron 20 niños de desnutrición en el departamento.

“El hecho de que yo venga por tercera vez en cuatro meses significa que estamos fallando, no que vamos bien. Si nos fuera bien no vendría tanto, pero estamos fallando, el hecho que aquí se mencionó, que 20 niños indígenas han muerto por desnutrición durante este Gobierno, se llama fracaso y se debe asumir como tal”, indicó el mandatario.

Luego del jalón de orejas del Presidente de los colombianos, que fue directo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dirigido por Concepción Baracaldo, esa entidad, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y la gobernación de La Guajira instalaron el primer Puesto de Mando Unificado (OMU) contra la desnutrición en La Guajira.

“La instalación de este Puesto de Mando es un hito en la historia del país, ya que por primera vez se van a articular acciones entre las entidades del Estado, el territorio y la comunidad, para la prevención de la desnutrición y la garantía de derechos de niños y niñas en La Guajira”, sostuvo la Directora General del ICBF.

Durante el desarrollo del PMU, participaron los líderes Wayúu accionantes Matilde López y Javier Rojas, y la vocera Irama Movil, quienes manifestaron que la desnutrición en La Guajira no es una situación nueva, ni únicamente responsabilidad del ICBF.

La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Concepción Baracaldo Aldana, anunció acuerdos con las Autoridades Wayúu. - Foto: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Así mismo, los representantes de las entidades del Gobierno Nacional resaltaron la importancia de la puesta en marcha de esta iniciativa de articulación interinstitucional, que se verá reflejada en el fortalecimiento de acciones contra la desnutrición en La Guajira.

Como compromisos establecidos en el PMU se resalta la puesta en marcha del Plan del ICBF - Plan de Emergencia Contra el Hambre: La Guajira es Potencia de Vida; el fortalecimiento de acciones intersectoriales; gestionar la construcción de infraestructuras en coordinación con entidades públicas y privadas; continuar el plan conjunto para atender la sentencia T- 302 con acciones concretas y esfuerzos presupuestales; sumar un trabajo conjunto para lograr la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y las familias; continuar con el diálogo genuino con los representantes de las comunidades y con el apoyo del Ministerio del Interior, que facilite los procesos y las entidades de control.

Finalmente, se planteó fortalecer el trabajo con la mesa de participación de las niñas, niños y adolescentes para que se incida en las políticas públicas del departamento.

“Quiero insistir en la corresponsabilidad de los más de 42 agentes del Gobierno Nacional, 1.133 gobiernos territoriales y la sociedad civil, en que proteger y garantizar los derechos de la niñez es una tarea que nos involucra a todos. El trabajo en equipo es la única manera de hacer de Colombia una potencia mundial de la vida”, puntualizó la Directora del ICBF.

¿Por qué fallecieron 20 niños en La Guajira?

“Mi niño, Esteban*, tenía 11 meses. Estaba en un programa del ICBF de las uniones comunitarias de atención y me lo sacaron con la excusa de que estaba enfermo porque tuvo una infección. Murió días después en la Clínica Renacer, en Riohacha”.

Entre lágrimas e impotencia, Tobías, un miembro de la comunidad wayú en La Guajira, cuenta la peor de las tragedias, una vergüenza que se repite por cientos en Colombia: niños muriendo de hambre y sed, mientras la autoproclama de que seremos “la potencia mundial de la vida” parece una utopía. Tobías forma parte de la comunidad Jirrawaikat.

A kilómetros de ese resguardo, en Uribia, el presidente Gustavo Petro lanzó hace pocos días una cruda y explosiva frase: “El hecho que aquí se mencionó, que 20 niños han muerto por desnutrición durante este Gobierno, es la demostración de un rotundo fracaso (...) Si se van a repetir las mismas cosas, vamos camino al abismo”.

El Control a la desprotección de niños por parte del ICBF. - Foto: Semana

La vergüenza que significa que los niños mueran de hambre no es nueva, es paisaje en La Guajira. Pasan y pasan los gobiernos, y no han sido capaces de solucionar el desabastecimiento de agua. Cada obra se la roban, pero en esta ocasión los reflectores apuntan a la funcionaria responsable de la infancia. De la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Concha Baracaldo, de quien dicen no tiene el perfil para el cargo, no se han visto cambios con su gestión y no da la cara. Ni el partido de Gobierno la respalda.

Las cifras son crudas, se cuentan por cientos los niños que no pudieron escapar de una muerte inexplicable. Más de 253 asociadas a desnutrición, 540 por infección respiratoria aguda y más de 103 por enfermedad diarreica, según la Alianza por la Niñez. En promedio, hay 21 niños muriendo al mes por desnutrición.