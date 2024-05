Tribunal de Bogotá no permitirá audiencias en fines de semana luego de que juez citara a abogados que llevan el caso Transmilenio

Este es el documento completo de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de no precluir el proceso contra Álvaro Uribe

En un fallo de 16 páginas, el magistrado ponente Fernando Adolfo Pareja Reinemer expuso que si bien el juzgado tiene competencia legal para programar sesiones en días no hábiles ante el riesgo de prescripción, su orden del 10 de abril de 2024 carecía de una motivación suficiente y proporcional que justificara sacrificar por completo el derecho al descanso de las partes.

“ No se dice en la orden por qué los horarios hábiles no son útiles ni suficientes para surtir las sesiones pendientes. Tampoco hay una planificación explícita que correlacione las pruebas faltantes con las sesiones ordenadas”, se lee en el fallo. “No se argumentó por qué la afectación del descanso de partes e intervinientes, incluido el propio juez y servidores, son efectos tolerables”.

Para el alto tribunal, no existen razones para citar a audiencia los fines de semana, pasando por encima de los “derechos a la familia y descanso”. (Imagen de referencia) | Foto: Getty Images

No obstante, el Tribunal encontró que la orden del juzgado, si bien necesaria y razonable, no era proporcional al afectar integralmente el derecho al descanso sin argumentos de fondo. Ordenó entonces al juzgado invalidar esa orden en 3 días y proferir una nueva debidamente motivada, permitiendo sesiones en días no hábiles pero en la menor cantidad posible.