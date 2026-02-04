Nación

Tribunal de Bogotá pidió investigar a los fiscales del macrocaso Meyendorff y la millonaria extinción de dominio

Un magistrado que negó un desacato ahora compulsó copias para investigar el “incumplimiento” de la Fiscalía.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 9:57 p. m.
La decisión fue de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá
La decisión fue de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá Foto: Fiscalía General

El macrocaso Meyendorff, la multimillonaria extinción de dominio que hizo la Fiscalía hace más de 13 años contra la familia Meyendorff, se ha convertido en un ejemplo en clases de derecho penal sobre lo que no se debe hacer. Más de una década de investigación sin tomar una decisión y, ahora, en una compulsa de copias, el Tribunal de Bogotá pide investigar a los fiscales que participaron en este proceso.

La Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá advirtió que la Fiscalía incumplió una orden de tutela que obligaba al ente acusador a tomar una decisión sobre la procedencia de la extinción de dominio de los bienes incautados a la familia Meyendorff hace 13 años y que, en criterio de la defensa, anticipa una prescripción de la acción penal.

Las propiedades estaban avaluadas en más de 109.000 millones de pesos, que ahora pasarán a la administración del Estado.
Tribunal de Bogotá compulso copias a la Fiscalía por "incumplimiento" Foto: Fiscalía

“Incumplimiento en que ha incurrido la Fiscalía 12 especializada de extinción de dominio de esta ciudad al no materializar la orden impartida en el fallo de tutela proferido por la Sala de Casación de la honorable Corte Suprema de Justicia; lo anterior, en tanto la autoridad accionada no ha emitido la decisión que en derecho corresponde”, señaló el Tribunal de Bogotá.

La “decisión que en derecho corresponde”, de acuerdo con el Tribunal, tiene que ver con la determinación de la Fiscalía en el sentido de mantener la extinción de dominio o declarar improcedente la intención de continuar con el macrocaso, así como cerrar el expediente que estuvo vivo, pero agonizante.

