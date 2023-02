Un campesino halló dos tiernos ‘gaticos’ en un paraje cerca de Líbano, Tolima, pero luego se llevó tremenda sorpresa

“Un campesino encontró dos cachorritos de Jaguarundí en Convenio ¡pensó que eran gatitos!”, así dio a conocer la Corporación Autónoma Regional del Tolima la noticia de la aparición de dos felinos de una extraña raza que no es común encontrar en el país.

Se trata de un felino con rasgos muy parecidos a un puma que habita normalmente el sur de Texas, Estados Unidos, y ambas zonas costeras de México, América Central y en América del Sur, exceptuando Chile, la región al oriente de los Andes hasta el norte de la Patagonia en Argentina.

Según dijo la misma entidad, el campesino del Líbano encontró a los dos cachorros y de manera inmediata los llevó a una estación de Policía cercana, donde fueron atendidos por profesionales ambientales.

Ambos cachorros fueron llevados ante una autoridad policial que contactó a la autoridad ambiental - Foto: Tomada de Twitter @Cortolima

El felino, también conocido como yaguarundí, gato moro o león breñero, es una especie perteneciente a la familia Felidae, de talla pequeña, pero más grande que un gato doméstico y con un cráneo y una cara muy similares a los del puma, un pelaje que puede apreciarse en dos colores: castaño rojizo, y otro pardo casi negro.

Su constitución se asemeja en general a la del puma, aunque mucho más pequeño - Foto: Tomada de Twitter @Cortolima

De acuerdo con los expertos, este felino alcanza una longitud de 50 a 70 cm de largo y, contando la cola que mide de 30 a 60 cm, mide en promedio 33 cm de altura; sin embargo, cuando llegan a ser adultos alcanzan un peso entre los 3,5 y 9,1 kilogramos.

Desde la Corporación Autónoma Regional del Tolima pidieron a los habitantes de la zona reportar ante las autoridades en caso de encontrar animales en vía de extinción, heridos o de alta peligrosidad.

“En caso de ver un animal silvestre herido, desorientado o en peligro contáctese con la Línea de rescate: 318 6322529″, dijeron desde Cortolima.

El campesino confundió a los animales con gatos y los llevó a la Policía - Foto: Tomada de Twitter @Cortolima

Serpiente detiene tráfico en Cali

En el sector de Pance, al sur de Cali (Valle del Cauca), varios ciudadanos presenciaron el momento en que una serpiente cruzaba por una vía de esta zona de la ciudad.

A la vista de todos, el animal se deslizó por la carretera, mientras ciclistas y conductores se bajaron de sus medios de transporte para grabar al reptil, que pasó sin mayor inconveniente.

Ciudadanos grabando a la serpiente mientras cruzaba la calle. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

La grabación no fue ajena a los internautas, quienes aplaudieron a los ciudadanos que respetaron la vida del animal.

“Gracias por respetar a los seres vivos”; “preciosísima, a Dios gracias le permitieron seguir su camino”; “que bonito ver como nos concientizamos de cuidar a todo ser viviente”; “menos mal pararon el tráfico para que ella pueda pasar y no le hagan nada”; “que bien que le hayan respetado la vida al animalito”; “¡hermosa! Es una boa, una serpiente que no es venenosa y que no representa peligro para nosotros. Gracias a los ciclistas y a los conductores que pararon para dejarla pasar”; “de aplaudir que la respetaron. Dios permita cada vez seamos más conscientes y cuidemos los animales y naturaleza”.

Cabe recordar que una situación similar se presentó en el río Pance en Cali, uno de los atractivos turísticos más visitados de la capital del Valle. Justamente, el lugar se encontraba con gran aglomeración de personas cuando apareció una serpiente entre las piedras del afluente.

Al notar su presencia, varios de los que se encontraban en el sitio se asustaron y corrieron, mientras que un joven decidió agarrarla con un palo para trasladarla a otro lugar donde no hubiese muchas personas, sin embargo, el ciudadano fue atacado por el animal.

Posteriormente, fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial de la ciudad, donde fue atendido. Entretanto, las autoridades recomendaron evitar manipular a estos animales, más bien se pueden comunicar a la línea 119 del Cuerpo de Bomberos de Cali, quienes son expertos en el manejo de este tipo de situaciones.