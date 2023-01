Un colombiano lleva el nombre de uno de los delincuentes más buscados en Perú y ya ha estado tres veces en la cárcel por error; esta es su historia

La historia de René Martínez Gutiérrez la han contado varios diarios de Perú, de Colombia y él mismo, ha tenido que aclararla una y otra vez. René Martínez Gutiérrez es colombiano, tiene 46 años y desde el año 2010 le ha significado calvario judicial, por la coincidencia de nombres y apellidos con un narcotraficante peruano del mismo nombre, contra quien se han dictado varias órdenes de captura en territorio nacional e internacional.

En las detenciones anteriores los medios han contado el caso de Martínez. - Foto: Facebook Rene Martínez Gutiérrez

En el año 2010 comenzó una historia que 13 años después aún define la vida de Martínez. En ese momento vivía en Bogotá y antes de iniciar trámites para abrir una empresa, fue a conseguir el pasado judicial. Ante la solicitud, el documento no solo le fue negado, sino que lo detuvieron dado que, según constaba en los antecedentes, tenía una “orden de captura internacional” desde Perú.

La detención duró una semana, pero el hombre quiso solucionar el tema ante la embajada de Perú en Colombia; sin embargo, no obtuvo respuesta positiva y simplemente le dijeron que se trataba de un error.

De acuerdo con el diario La República de Perú, al año siguiente, en 2011, Martínez perdió de nuevo su libertad, después de que ocurriera un robo en la empresa donde trabajaba. En el momento en que fue a dar sus declaraciones para esclarecer lo que había pasado, igual que los demás empleados, lo volvieron a detener.

Martínez estuvo la segunda vez preso en la cárcel La Picota, antes de que Perú aclarara en su pedido de extradición que se trataba de otra persona. - Foto: Inpec

Esta vez la cosa fue mucho más larga y difícil, por la orden de extradición pasó casi dos meses en la cárcel La Picota en Bogotá. Una vez Perú emitió la orden documentada a las autoridades colombianas, se aclaró que no era el hombre que Perú estaba buscando por narcotráfico y René Martínez quedó de nuevo en libertad.

Más adelante en su vida, Martínez se radicó en Estados Estado, pero su papá, quien estaba en Colombia enfermó y Martínez de nuevo, revivió sus problemas judiciales al enfrentarse al viaje de regreso el pasado 14 de enero. El problema no lo tuvo en Estados Unidos sino en Colombia.

Martínez fue capturado, tan pronto tocó suelo colombiano: “No le dieron la oportunidad el sábado que llegó en la madrugada de arribar a Colombia, en el avión le pidieron la cédula, entró la Interpol y detuvo a mi hermano” declaró la mujer al medio Noticias Caracol.

“Cómo puede ser posible que un ciudadano de Colombia sienta temor de andar por las calles de su país. Él no pudo caminar más allá de la puerta del avión”, aseguró también su hermana, en entrevista con la W Radio.

A pesar de los antecedentes, una vez más la fiscalía colombiana quedó a la espera de formalizar la solicitud de extradición por parte del Gobierno de Perú. Mientras Martínez esperaba su padre, quien estaba enfermo, falleció.

Según la denuncia de su hermana Martínez fue capturado tan pronto piso suelo colombiano, venía a visitar a su padre que estaba en los últimos días y no pudo verlo antes de que falleciera. - Foto: Aeropuerto El Dorado

La familia está de nuevo a la espera del pedido de extradición desde Perú, para confirmar la identidad de Martínez.

En Facebook han abierto una página para apoyar a Martínez y explican lo que ha significado para él esta pesadilla judicial: “Libertad es que no lo juzguen injustamente por el mismo caso, libertad es que la justicia peruana individualice el verdadero delincuente y no persiga a mi hermano por más de una década. Libertad es que las autoridades colombianas no se ensañen con un inocente solo para mostrar resultados y complacer a los vecinos por cumplir acuerdos de cooperación”, dice un post en el espacio de Facebook.

En el grupo se describe el propósito de este grupo: “Esta es la historia de René Martínez, un Colombiano inocente quien es acusado injustamente” y se muestran recortes de periódico contando la historia de Martínez, en las capturas anteriores.