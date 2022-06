Un militante de Compromiso Ciudadano, el partido de Sergio Fajardo, fue asesinado en Bogotá

El excandidato a la Presidencia Sergio Fajardo compartió la noticia de que en las últimas horas Óscar Parada, un militante de Compromiso Ciudadano, el movimiento del que Fajardo es presidente, fue asesinado en Bogotá.

“Una triste noticia para el equipo de Compromiso Ciudadano. Mis más sinceras condolencias para los familiares y amigos de Óscar Parada”, compartió Fajardo.

Una triste noticia para el equipo de @compromisociu. Mis más sinceras condolencias para los familiares y amigos de Oscar Parada. https://t.co/Mr06pT5RKX — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 8, 2022

Según informó la colectividad, Parada fue atacado por un hombre armado en el sector de Bonanza, en la localidad de Engativá, en la capital del país. “Pedimos a las autoridades esclarecer el hecho y hacer justicia. Solidaridad y apoyo para su familia”, señaló un grupo de la comunidad de militantes de ese movimiento en la capital.

Hasta el momento no se ha aclarado si el hecho estaría relacionado con su actividad política o con algún acto de proselitismo en medio de la campaña presidencial que se desarrolla en el país, o si simplemente se trató de un intento de hurto o un ataque en ese sentido.

En una de las últimas publicaciones de Parada a través de sus redes sociales, había mostrado sus posturas políticas y hasta envió un mensaje de felicitaciones por el aniversario de Compromiso Ciudadano.

“Le envío felicitaciones en los cumpleaños de Compromiso Ciudadano, una forma diferente de hacer política con principios, generando nueva cultura para el bien de la democracia en el país”, exaltó Parada.

El militante de Compromiso Ciudadano era contador público, abogado con maestría en derecho penal, y especializado en derecho tributario, asesoría jurídica, contable y tributaria.

Cabe recordar que en las últimas horas Compromiso Ciudadano anunció que dejará a sus militantes en libertad para la segunda vuelta presidencial. La colectividad, que aún no cuenta con personería jurídica, es presidida por Sergio Fajardo, quien se encontraba en conversaciones con Rodolfo Hernández, pero esos diálogos fracasaron.

“La decisión de cada miembro no compromete al movimiento de manera colectiva y, por lo tanto, no se hará uso del logo u otros símbolos de Compromiso Ciudadano en manifestaciones de apoyo a alguna de las dos candidaturas o del voto en blanco”, dijeron a través de un comunicado anunciando esa decisión.

Aclararon que luego de la segunda vuelta se volverán a congregar para decidir los nuevos rumbos que tomará el partido. Mencionan que desde su fundación en 1999 han reconocido y respetado la diversidad de sus integrantes y las distintas perspectivas que se vieron evidenciadas en la recta final de la contienda electoral.

Ante el hecho, Fajardo ha dicho que no votará ni por Petro ni por Hernández, por lo que ha dejado a interpretación que su camino sería el voto en blanco.

Con respecto a las amenazas en contra de líderes de Compromiso Ciudadano, Sergio Fajardo ha dicho que ha recibido pocos ataques de ese tipo en su contra.

De hecho, cuando habló del tema, en medio del debate de SEMANA y El Tiempo, el excandidato comentó: “no inspiro nada”, dando a entender que ni los grupos armados quieren atentan en su contra.

“Voy a hacer una confesión muy grande, yo nunca he estado amenazado, nunca he amenazado a nadie, nunca he venido agrediendo a nadie, ustedes ya han visto las discusiones, para ir mostrando lo que he dicho de la confrontación”, dijo en el encuentro.

La frase dio para todo tipo de interpretaciones y más allá del tema de fondo que eran las amenazas en su contra, lo que quedó en el aire era que el entonces candidato no había logrado emocionar a sus votantes y al sector de centro, que no terminó respaldándolo masivamente. Fajardo obtuvo 888.585 votos, logrando apenas pasar el 4 %, lo necesario para la reposición de votos.