La carta con la que Compromiso Ciudadano, el partido de Fajardo, anuncia que deja en libertad a sus militantes

Aunque Fajardo no ha dicho concretamente qué posición tomará, sí ha anunciado que no votará por Petro ni por Hernández.

Los diálogos entre algunos miembros de la Coalición de la Centro Esperanza y el candidato Rodolfo Hernández fracasaron, y en las últimas horas, cada uno de los cuatro líderes que conversó con el ingeniero, ha ido anunciando cuál será su posición para la segunda vuelta presidencial.

El partido que fundó y dirige Sergio Fajardo decidió dejar en libertad a sus militantes. “Comparto el comunicado y decisión de Compromiso Ciudadano frente a la segunda vuelta presidencial del 19 de junio”, señaló el excandidato.

Comparto el comunicado y decisión de @compromisociu frente a la segunda vuelta presidencial del 19 de junio. pic.twitter.com/2diChEDk33 — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 7, 2022

En el documento se menciona que decidieron que cada militante de la colectividad decidirá a quien apoya para la segunda vuelta presidencial.

“La decisión de cada miembro no compromete al movimiento de manera colectiva y, por lo tanto, no se hará uso del logo u otros símbolos de Compromiso Ciudadano en manifestaciones de apoyo a alguna de las dos candidaturas o del voto en blanco”, dicen en la colectividad.

Agregan que desde que el movimiento se fundó en 1999 su actuar político ha sido reconocer y respetar la diversidad de sus integrantes, así como valorar las distintas perspectivas que se encuentran.

Mencionan que harán una reunión un día después de la segunda vuelta presidencial para decidir que viene para la colectividad, que cabe recordar, aún no cuenta con personería jurídica.

“Acordamos preparar una reunión presencial en fecha conveniente después del 20 de junio, con el fin de decidir los pasos a seguir en nuestro Compromiso Ciudadano”, mencionan en esa comunicación.

La carta está firmada por 34 miembros, encabezados por Fajardo, quien se desempeña como presidente de este movimiento ciudadano.

En las últimas horas, el partido ASI, que avaló la candidatura de Fajardo para estas elecciones, decidió apoyar a Gustavo Petro. “El partido Alianza Social Independiente (ASI), fiel a sus principios y valores de carácter social y democrático hoy más que nunca ratifica su adhesión a la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia y vicepresidencia de la República. ”, anunció la colectividad.

Hace unos días, Fajardo, acompañado de Juan Fernando Cristo, Jorge Enrique Robledo y Carlos Amaya buscaron tener acercamientos con el ingeniero Rodolfo Hernández y sostuvieron una primera conversación que para ese momento calificaron de productiva, sin embargo, a los pocos días ese diálogo se rompió.

Los líderes de la Centro Esperanza le presentaron un documento de 27 puntos en específico al ingeniero que titularon como un “primer borrador de trabajo”, sin embargo, posteriormente, el exalcalde de Bucaramanga aseguró que no dejaría que le cambiaran su plan de gobierno y se rompieron las conversaciones.

Hasta el momento, Fajardo no ha definido qué decisión tomará, pero ya aclaró que no votará por Petro y que no volverá a conversar con el ingeniero, por lo que muchos interpretan que el único camino sería el voto en blanco.

Robledo ya anunció que esa será su postura, e hizo una férrea defensa del voto en blanco como una opción válida. El senador tomó esa decisión luego de que su partido, Dignidad, anunciara dejar en libertad a sus miembros.

“Voy a votar en blanco, sí. Es una decisión que está tomada, porque no llenan mis aspiraciones las dos candidaturas presidenciales que hay. La Constitución y la lógica política permite votar en blanco, ya he tomado la decisión”, le dijo Robledo a SEMANA.

Por su parte, Carlos Amaya anunció que respaldará al ingeniero. El exgobernador de Boyacá tomó esa decisión luego de haber consultado a sus bases. El exministro del Interior Juan Fernando Cristo no ha anunciado qué rumbo tomará.

Juan Manuel Galán, en representación del Nuevo Liberalismo, afirmó que su colectividad respaldará al ingeniero Rodolfo Hernández, lo que generó una movida política que dejó sorprendido al petrismo, desde donde han arremetido contra Galán y la colectividad por su decisión.