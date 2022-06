¿Rodolfo o Petro? Cristo, Amaya, Robledo y Fajardo decidirán su apoyo por aparte

Luego del portazo que Rodolfo Hernández les dio a los cuatro líderes de la Centro Esperanza, tras haberle hecho una serie de exigencias que para el candidato cambiaban su plan de gobierno, los políticos de centroizquierda anunciaron que cada uno tomará una decisión individual sobre a quién apoyar en la segunda vuelta presidencial.

“Hoy acordamos con Sergio Fajardo, Jorge Robledo y Carlos Amaya que cada organización tomará su decisión en la segunda vuelta presidencial. Coincidamos o no, siempre respeto y afecto. Grandes compañeros en este camino”, aseguró el exministro del Interior.

El anuncio se da luego de que Hernández haya dicho que no se dejaría imponer nada de estos líderes de la centroizquierda y que las conversaciones que se dieron la semana pasada se trataron de una “cortesía”.

“Ellos quieren cambiar todo el programa que ganó, y como ganó el nuestro, lo que tenemos que hacer es respetar ese respaldo de seis millones de colombianos que votaron a favor de nuestro programa”, afirmó el candidato a Noticias Caracol.

Asimismo, este lunes Sergio Fajardo descartó que vaya a apoyar al ingeniero, luego de sus declaraciones, pero aseguró que tampoco votaría por Gustavo Petro, ante las profundas diferencias que hay con el candidato.

“Yo por Gustavo Petro no voto. Estoy escribiendo un texto para decir por qué no voto por Gustavo Petro, lo voy a poner por escrito”, le comentó Fajardo a Blu Radio.

El exalcalde de Medellín agregó que desde ese sector lo han buscado, pero que a ellos también les ha aclarado que no respaldará al candidato del Pacto Histórico. “Me han llamado muchas personas del Pacto Histórico, personas que yo no conozco, que conozco sus nombres, personas de las que tengo una buena impresión en la distancia, y han conversado conmigo. He conversado con muy poquitos, muy poco, y yo les he dicho que por él no voy a votar”, afirmó.

Otro de los que tomaría una decisión similar a la de Fajardo es Jorge Enrique Robledo, quien ha tenido profundas diferencias con Gustavo Petro desde hace bastante tiempo, a pesar de que alguna vez fueron cercanos y militaron juntos en el Polo.

El líder de Dignidad anunció que se reunirá con las directivas de su partido para tomar una decisión este lunes. “Esta tarde se reúne el Comité Ejecutivo nacional de Dignidad para decidir sobre las elecciones a la Presidencia”, afirmó. En las últimas horas, Robledo ha recordado ataques desde el petrismo por sus posiciones y críticas al candidato.

En el caso de Carlos Amaya, no se sabe qué camino tomará, ya que en varias ocasiones anunció su respaldo al ingeniero en una eventual segunda vuelta, pero ante el rompimiento de las relaciones Amaya estaría analizando qué rumbo elegir.

Sin embargo, Amaya, distinto a los otros líderes con los que estaba, anunciaría su preferencia a las 6:00 p. m. de este lunes, en una transmisión en vivo en sus redes sociales.

El exgobernador de Boyacá ha dudado en las últimas horas, porque no sabe qué rumbo tomar. Al parecer, su decisión estaba firme con el ingeniero, pero el rechazo de las últimas horas lo ha hecho pensar ese apoyo. Desde el petrismo algunos lo han llamado, y varios amigos con los que incluso hizo campaña ya están allá. Sin embargo, el exgobernador de Boyacá no olvida los ataques que ha recibido de algunos líderes del Pacto y en todo caso con el ingeniero sigue habiendo una buena relación.

Por su parte, Cristo no ha anunciado qué camino tomará, pero varios interpretan que podría no compartirla y acercarse a Gustavo Petro. Eso se debe a que al Pacto ya llegó prácticamente todo el santismo en pleno y una de las pocas figuras que faltaría es el exministro del Interior de Juan Manuel Santos, por lo que podría terminar por juntarse con la campaña de Petro sin hacer mayores ruidos.

Luego de la sorpresa que generó para los cuatro líderes que Hernández no haya tenido en cuenta el documento con 27 recomendaciones que le entregaron, este lunes deberán analizar con urgencia qué camino tomar y por eso cada uno anunciará su decisión. Con este rompimiento se termina de confirmar que la coalición de la Centro Esperanza quedó en nada.

En las últimas horas Juan Manuel Galán anunció su respaldo a Rodolfo Hernández. “El Nuevo Liberalismo ha tomado la decisión de votar en segunda vuelta por el ingeniero Rodolfo Hernández”, anunció Galán.