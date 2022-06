Confidenciales Catalina Ortiz, jefe de debate de Sergio Fajardo, apoyará a Rodolfo Hernández

Después de la derrota en las urnas, Catalina Ortiz, jefe de debate de Sergio Fajardo, decidió apoyar a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta presidencial. Es el primer respaldo oficial a la candidatura del exalcalde de Bucaramanga por parte de un miembro de la campaña del excandidato de la Coalición Centro Esperanza.

La representante a la Cámara de la Alianza Verde, proveniente del movimiento Compromiso Ciudadano, es una de las figuras más cercanas a Fajardo, quien aún no toma una decisión con respecto al rumbo que tomará de cara al 19 de junio.

He tomado una decisión frente a mi voto para la segunda vuelta presidencial y, definitivamente, creo que el @ingrodolfohdez tiene la capacidad de enfrentar la corrupción, unir al país y, también, generar y distribuir mejor la riqueza. #Anuncio. @CastilloMarelen. pic.twitter.com/sbXJG1W9ZR — Catalina Ortiz Lalinde (@cataortizco) June 1, 2022

Ortiz le contó a SEMANA que tomó la decisión después de pensar y evaluar los resultados que Hernández presentó en la Alcaldía de Bucaramanga.

“Tomé la decisión de irme con Rodolfo Hernández. Fajardo aún no ha tomado una decisión o no nos ha contado. Estoy súper contenta, Rodolfo nos logra sacar de esa dinámica de izquierda y derecha, de uribismo y petrismo. Terminó encarnando el centro que no pudimos encarnar otros”, contó.

También aseguró que no conoce a nadie que esté involucrado en el proyecto de Hernández. “No me voy para la campaña, nadie me ha invitado. Estoy anunciando mi voto”.

En el video de su anuncio, Ortiz se refirió a Hernández como un “hacedor” que no le hace caso a la ideología. “De resultados en lo público y en lo privado. No le para bolas a la ideología, sino que se preocupa por resolverle los problemas a la gente”, agregó.

Frente al tema de género, para el cual la congresista fue líder dentro de la campaña de Fajardo, aseguró que “al ingeniero se la montaron con ese tema”.

“Logró en Bucaramanga que se bajaran los feminicidios, los embarazos adolescentes y todas las estadísticas que tienen que ver con violencia de género. Además, el 70 % de su gabinete eran mujeres”, sostuvo.

Dijo que le hará campaña, pero también ejercerá veeduría y control con temas como asuntos fiscales, emprendimiento y mujeres.

“Qué alegría saber que hay esta opción para Colombia, una opción unificadora que nos inspira a pasar la página”, concluyó.