Un pacto con el diablo: la historia de alias el Gato, un criminal relacionado con 50 homicidios. Asegura que no caía por su oscura alianza

“Todos los días me le prenden velas. Si yo quería esto, se lo pedía y me lo daba. Yo salía por ahí para que ustedes no me vieran y, muchas veces, usted no me cree, pasé por el comando últimamente y les pitaba. Eso es lo que me ayudó a mí. Eso es lo que me va a ayudar a que le dañe la mente al juez y no me metan tanto”, confesó con descaro.