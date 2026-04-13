UNGRD alista cumbre nacional para enfrentar desastres: más de 800 expertos se reunirán en Bogotá

Del 20 al 22 de mayo en la ciudad de Bogotá, realizarán un encuentro para analizar la gestión del riesgo en Colombia y se trata de la ‘Plataforma Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres’, convocada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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“Un espacio de encuentro para revisar avances, identificar desafíos y acordar acciones frente a la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en Colombia”, explicó la entidad.

Asimismo, precisaron que buscan reunir a más de 800 participantes, entre integrantes del Gobierno, comunidades, sector académico, sector privado y comunidad internacional, con el fin de trazar hojas de ruta en esta materia.

“La UNGRD convoca a territorios, comunidades, academia, sector privado y cooperación internacional a aportar experiencias y propuestas que orienten las decisiones estratégicas en GRD”, indicaron.

Vehículo de la UNGRD. Foto: Procuraduría General.

Durante estos tres días, las personas que asistan a este evento, en el que habrá plenarias, sesiones paralelas, laboratorios de aprendizaje y diálogos de alto nivel, podrán llegar a consensos que puedan proyectarse hasta el año 2030.

“Estos espacios permitirán consolidar la hoja de ruta nacional en gestión del riesgo al 2030 y avanzar en la preparación del escenario posterior al Marco de Sendai”, informaron.

De igual manera, buscan cerrar brechas estructurales en temas relacionados con la prevención, el conocimiento del riesgo y la capacidad de respuesta.

“Se identificarán brechas y prioridades para fortalecer la prevención, el conocimiento y la reducción del riesgo, así como la preparación, la respuesta y la recuperación postdesastre, con énfasis en el financiamiento”, insisten desde la UNGRD.

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También, tendrán en cuenta lo que ha ocurrido en Colombia en medio de los fenómenos del clima y emergencias en varias zonas del país. Analizarán sistemas de alerta temprana, las acciones anticipatorias y el ordenamiento territorial.

“Entre los temas prioritarios se destacan los sistemas de alerta temprana y las acciones anticipatorias, el diálogo de saberes para la resiliencia, el ordenamiento territorial, el financiamiento, la infraestructura resiliente y el manejo integral del fuego como prioridad nacional”, precisó.

En este evento también analizarán el uso de la inteligencia artificial en medio de la atención y respuestas a las emergencias, pero también en otros procesos.

“Se abordarán la inteligencia artificial, la innovación y la ciencia aplicada, junto con enfoques diferenciales orientados a comunidades, género, pueblos étnicos y niñez”, señalaron.