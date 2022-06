“Uno no puede ser como él es en la vida”: la esposa de Rodolfo Hernández se despacha contra Petro

Socorro Oliveros, esposa del candidato presidencial Rodolfo Hernández, dio una reveladora entrevista en exclusiva para SEMANA donde contó su vida junto a su pareja, lo que han vivido juntos durante 50 años de matrimonio y demás anécdotas juntos. También guardó espacio para la política y criticó duramente a Gustavo Petro.

Cuando se le tocó el tema del candidato del Pacto Histórico, Oliveros primero manifestó que jamás, ni ella, ni Rodolfo Hernández, mantuvieron ninguna cercanía con el exalcalde de Bogotá. “Que yo sepa no ha sido cercano. Es como cuando uno tiene un conocido, quizás amigo, pero no hay confianza y lo trata de lejitos y con cuidadito”, declaró.

En cuanto a los ataques que ha recibido Hernández de Petro, del círculo cercano del candidato y de los seguidores del Pacto Histórico, Socorro Oliveros se manifestó duramente contra el líder de izquierda, al que considera que ha sido injusto con su esposo: “Me deja un mal sabor, uno no puede ser como él es en la vida. Si quiere dirigir un país, los ataques no son la forma”.

Socorro Oliveros se despachó contra Gustavo Petro por los ataques que ha hecho contra su esposo, Rodolfo Hernández. - Foto: Juan Carlos Sierra

Siguió con sus cuestionamientos contra Petro, declarando que solo refleja odio en sus ataques hacia sus contradictores políticos. “Para dirigir una nación, más como Colombia, hay que unirnos y no dividirnos. Hay mucho odio, mucha pelea, no estoy de acuerdo, seguimos en lo mismo de toda la vida. Eso me tiene triste”, dijo.

Así mismo, contó que si bien su esposo no le cuenta muchas cosas acerca de los ataques que recibe para no intentar preocuparla, siempre se termina enterando de muchas cosas que le cuestionan a Hernández a través de las redes sociales y que intenta aconsejarlo para que no se deje llevar de los comentarios.

“Tal vez él no me cuenta muchas cosas para no preocuparme, pero las redes sociales hacen que uno no sea ajeno a lo que ocurre en el día a día. El papa Francisco me dio un consejo que no olvidaré hasta el día que muera: no podemos perder ni la libertad ni la esperanza. Yo estoy convencida de eso. Cuidemos la libertad y no perdamos la esperanza”.

Rodolfo Hernández y Socorro Oliveros - Foto: Archivo Personal

Una historia de amor

Oliveros también le contó a SEMANA cómo fue su historia de amor con el ahora candidato presidencial. “Yo tenía un amigo con el que salía, era un ingeniero, me gustaba mucho, pero no éramos novios. Un día me invitó a un paseo a conocer un trapiche. Llegamos a la finca y era la casa de los papás de Rodolfo”, dijo.

“Fuimos a la piscina, pero no tenía agua. Llegamos a un río que estaba cerca y luego terminamos bailando en un sitio, Rodolfo con su amiga y yo con mi amigo. Desde ese día él me empezó a buscar y a hablar”, contó, haciendo énfasis en que cuando conoció a Hernández, no eran ricos y que fue algo que llegó con el tiempo.

Luego contó que Rodolfo Hernández empezó a buscarla y a invitarla a salir. “A mí, al comienzo, no me cayó muy bien porque me parecía grosero. Era mal hablado, así como es hoy, tenía 23, 24 años. Cuando empezamos a charlar, yo le dije que por qué era tan grosero, pero él lo tomaba con diversión, como un juego. Es su forma de ser. Sin embargo, desde que lo conocí lo vi como un hombre demasiado inteligente, visionario y con futuro”, declaró en SEMANA Socorro Oliveros.