Urgente: veteranos y heridos en combate ganan batalla; se pagará la mesada 14 por decisión del Consejo de Estado

La mesada 14

El pago inició cuando se estableció en el Artículo 142 de la Ley 100 de 1993, y se les entrega a los individuos que lo adquirieron antes del 25 de julio del 2005, y cuya mesada no era superior a los 15 salarios mínimos mensuales. También la recibían quienes se jubilaron entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011, y el monto no superaba los tres salarios mínimos mensuales.

Una gestión polémica

Velásquez ha sido un desastre como ministro de Defensa. Cuando llegó, no sabía nada del sector y, por lo visto, poco o nada ha aprendido. No hay que olvidar que, antes de ocupar el cargo, había sido un reconocido e histórico enemigo de las Fuerzas Armadas. No las conoce, no las entiende y no le importan. En lugar de liderar las tropas, pareciera que su misión ha sido atajar el accionar de estas a tal punto que, como ministro, ha sido más un obstáculo que les ha impedido cumplir con su deber constitucional de proteger a los colombianos. Ese apaciguamiento lo único que hace es envalentonar a los criminales.