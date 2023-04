Uribe-Coronell | A última hora se aplazó la audiencia en la Fiscalía General

A última hora se aplazó la audiencia que estaba programada a las 8 de la mañana de este lunes en la Fiscalía General y a la cual habían sido citados el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el periodista Daniel Coronell. La defensa del exmandatario le envió una comunicación al fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema, Javier Fernando Cárdenas diciendo que ya se retractó públicamente.

Álvaro Uribe Vélez, senador del Centro Democrático. - Foto: Foto: Colprensa

Según la citación hecha hace una semana, este lunes se iba a realizar un intento de conciliación entre las dos partes en el proceso por calumnia agravada. Igualmente, la Fiscalía iba a “correr traslado del escrito de acusación, realizar el descubrimiento probatorio” en contra el exmandatario. Todo esto se hacía teniendo en cuenta la naturaleza del delito y el Procedimiento Especial Abreviado que se puso en práctica hace poco. El periodista denunció a Uribe por la publicación de una serie de trinos en su cuenta personal y verificada en su contra.

La publicación que motivó la querella tiene fecha del 6 de abril de 2017 a las 7:14 de la mañana: “Entonces Daniel Coronel también debe someterse a la JEP para que confiese su delito de narcotráfico” (sic). Tras conocer la citación, el expresidente publicó el pasado 11 de abril en su cuenta verificada de Twitter el siguiente mensaje: “aclaro y rectifico. Daniel Coronell, quien con inquina y sesgo ha maltratado la reputación de mi familia y de mi persona, No es narcotraficante”.

Jaime lombana Abogado - Foto: guillermo torres

Sin embargo, pocas horas después, es diferentes medios, Coronell manifestó que no iba a aceptar esta rectificación y anunció que iba a seguir con el proceso contra el exmandatario. “(...) Desde luego para mi su manifestación es insuficientes, es un trino de media noche, no puede resarcir los daños terribles e injustos antijurídicos que me ha causado a mí, que le ha causado a mi familia”.

Coronell fue más allá y aseguró que pedirá un proceso de tipo civil en contra del expresidente de la República, señalando que buscaría una reparación económica, el cual iría para las madres de los falsos positivos de Soacha a modo de donación.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia - Foto: Colprensa

En la denuncia presentada en su momento ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el periodista sostuvo que varios exagentes del DAS declararon que en el Gobierno Uribe se ordenó los seguimientos e interceptaciones en su contra para obtener sus fuentes de información.

Para esto, citó el fallo emitido en el 2014 por la Corte Suprema de Justicia que condenó a 14 años de prisión a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado y a ocho al secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno Villegas.

En 2021 el magistrado Eyder Patiño Cabrera, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los citó a conciliación. En esa oportunidad, los abogados del denunciante y el denunciado establecieron que iban a llegar a un acuerdo.

El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. - Foto: Colprensa-Sergio Acero

Sin embargo, tres semanas después el abogado Jaime Lombana Villalba, quien representaba a Uribe, le envió una carta al despacho del magistrado Patiño, para anunciarle que no iba a ver la conciliación, esto debido a unas columnas que había publicado Coronell.

“(...) Magistrado no habían transcurrido 24 horas y mi poderdante ya había sido objeto de una nueva afrenta calumniosa e injuriosa por parte del periodista, acusando a mi representado, de hechos no ciertos, sobre una inexistente manipulación de un testigo llamado Monsalve”, precisaba la carta.

“No tengo evidencia de que Daniel Coronell sea narcotraficante, pero fue patrocinado por el narcotráfico, por Perafán”: Álvaro Uribe

El pasado 30 de marzo, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a Daniel Coronell. En su cuenta en Twitter, el mandatario señaló: “No tengo evidencia de que Daniel Coronell sea narcotraficante, pero fue patrocinado por el narcotráfico, por Perafán. Además, es un personaje oscuro en la manera como infiltra a la justicia. Hace periodismo político, sesgado, que lo presenta como investigativo”.