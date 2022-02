VIDEO | “Mi hermano no merece nada”: Mauricio Leal, antes de ser asesinado por Jhonier

Jhonier Rodolfo Leal, hermano mayor del reconocido estilista colombiano, admitió el pasado 18 de enero en medio de la audiencia de imputación de cargos su responsabilidad en el homicidio de Mauricio Leal y de su madre, Marleny Hernández.

Después de tres meses de haberse registrado el macabro crimen, los familiares de las víctimas revelaron detalles sobre la rivalidad que existía entre los dos hermanos, principalmente por temas laborales y económicos.

María Dinner Hernández, hermana de Marleny Hernández y tía de los dos peluqueros, manifestó que al confeso asesino siempre le gustó el dinero. Sin embargo, enfatizó que no tenía suerte en los negocios.

“Le gustaba mucho la plata, pero no tenía mucho éxito. Se sentía menospreciado porque su hermano subió y él no. Se sentía estancado, pues no tuvo las mismas bendiciones que Mauricio”, precisó en la nueva serie documental de Noticias RCN, lanzada esta semana.

Pese a que siempre los ayudó, la mujer aprovechó el momento para revelar que el reconocido estilista sentía que su hermano era un perezoso y que no merecía nada de lo que él había conseguido, como su salón de belleza.

“Estábamos almorzando y le dije que me daba pesar con Jhonier porque no entraba gente a su peluquería, mantenía con un estrés horrible. Se la pasaba con la cara roja del estrés”, aseguró inicialmente.

Luego, agregó: “Mauricio llegó y me dijo: ‘Vea tía, yo a mi hermano no le tengo pesar de nada. Él tiene que trabajar porque es un perezoso, es un envidioso y no se merece nada. No se merece nada de lo que yo tengo’”.

Algunas de sus clientas revelaron recientemente que a Johnier le frustraba mucho que la mayoría de la gente consideraba que su salón de belleza no era de lujo y que casi no iban personas famosas.

Es hoy, es hoy!! @NoticiasRCN les preparó una mini serie-documental de cinco capítulos, sobre lo que no conocemos del caso de Mauricio Leal y su hermano Yhonier. Gran trabajo de investigación de @FelipQuintero bajo la dirección de @JoseMAcevedo pic.twitter.com/fmaJNc3zcj — Oscar Ramírez (@oramirezpress) February 21, 2022

“Mucha gente se arrepentía de entrar porque la sentían muy lujosa. Ahí como que Jhonier se molestaba bastante. Los clientes que lo seguimos fue porque tenía precios más económicos. Sus clientes éramos gente equis, nada que ver con la farándula. Esa siempre era como la frustración de él”, enfatizó una joven que asistía frecuentemente a su negocio.

Paola Medina, prima de los dos hermanos Leal Hernández, también afirmó en la serie que detrás de este doble asesinato estarían involucradas más personas. No obstante, se abstuvo de entregar nombres.

“No fue Jhonier solo, eso fue orquestado por alguien más”, puntualizó la joven, quien además recalcó que entre los dos peluqueros siembre existió una fuerte rivalidad.

Cabe recordar que la audiencia para definir la condena del confeso asesino será el próximo 29 de marzo. El objetivo principal de esta diligencia será confirmar el acuerdo entre el acusado y la Fiscalía General de la Nación.

El trato incluye una pena de 27 años y seis meses de cárcel por los delitos de homicidio agravado y manipulación de elementos probatorios, además de una multa económica superior a los 200 millones de pesos y un acto de perdón público.

La negociación surgió luego de la imputación de cargos que hizo el ente investigador y la posterior confesión del también peluquero, quien pidió hace poco un examen psiquiátrico para tratar de salir de prisión antes de lo previsto.