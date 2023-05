Video: Viajera agredió a funcionaria de Avianca cuando le pidieron el registro civil de la menor con la que iba

El hecho se presentó en el aeropuerto Los Garzones de Montería, donde una mujer quien viajaba con su hija atacó a varios funcionarios de la aerolínea Avianca cuando no le permitieron abordar porque no presentó el registro civil de la menor.

Al recibir la respuesta negativa por parte de los empleados, la mujer enfurecida optó por atacar con golpes, gritos y malas palabras a quienes estaban presentes. Una de las operadoras de la empresa fue quien recibió con más fuerza los golpes de la viajera.

Una ciudadana agredió a una funcionaria del aeropuerto Los Garzones - Foto: @dona_pily2

En el video compartido a través de redes sociales se pudo observar que la mujer vestía un uniforme azul, una bufanda y una chaqueta de color amarillo, sin embargo, lo que más llama la atención de las imágenes son los gritos de la menor quien corre detrás de ella diciéndole: “mami, mami”, mientras llora e intenta cogerla para que no le pegue a la funcionaria.

Además, otro de los empleados del lugar le pedía que por favor se calmara, a lo que la mujer gritaba con más fuerza pidiendo la presencia de la Policía.

Ocurrió anoche en Montería.

La norma dice claramente que para viajar con un menor de 7 años en avión a donde sea, debe presentar registro civil original.

Como no lo tenía y no la dejaron seguir, agarró a golpes a la funcionaria de @Avianca

Se volvió pan de todos los días. pic.twitter.com/yhsI0ucptb — DoñaPily (@dona_pily2) May 20, 2023

La empresa no dudó en reaccionar al hecho y se pronunció por medio de un comunicado donde rechazó tajantemente que se sigan presentando este tipo de agresiones contra sus funcionarios.

“Reiteramos que rechazamos tajantemente las agresiones verbales y físicas contra nuestro personal de servicio. Tal como lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, en los últimos 2 años se han duplicado los casos de pasajeros disruptivos que tienen este tipo de comportamientos y que afectan la integridad de empleados, clientes y la seguridad de nuestra operación”, fue lo dicho por Avianca.

Además, el aeropuerto Los Garzones también dio a conocer que no van a dejar que este tipo de actitudes se presenten entre los viajeros.

Una viajera optó por agredir a una funcionaria de Avianca que le pidió documentación de su hija - Foto: @dona_pily2

“Más fácil a los golpes?... ¡NO! ¡NUNCA! Ni abordar, ni viajar y responder ante las autoridades es el resultado de actuar con violencia en nuestro Aeropuerto. ¡Aquí rechazamos de manera contundente todo tipo de agresión! Nuestro acompañamiento y solidaridad con @Avianca”, escribieron a través de su cuenta de Twitter.

Aeropuerto Los Garzones se pronunció sobre el hecho - Foto: @AeropuertoMTR

Cabe destacar que reiteraron que quienes no cumplan con toda la documentación que exigen las aerolíneas, no podrán abordar, pues no realizarán ningún tipo de excepciones. Para las personas que se vean involucradas en casos de violencia o agresión contra los empleados de cualquier aeropuerto a nivel nacional deberán asumir las consecuencias legales que esto implica.

Según la ley colombiana los adultos que viajen con menores de 0 a 7 años deben presentar el registro civil al momento de llegar al aeropuerto y hacer el check in, sin este documento no será posible realizar el embarque.

Además, esa copia física debe ser expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil en notarías o consulados. Si el viajero presenta fotocopias, imágenes en sus dispositivos móviles o un denuncio por pérdida del registro, esto no será válido para realizar el viaje.

Este requisito fue implementado por el nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia, donde se establecen las medidas adicionales para la salida del país de niños y bebés colombianos.

“Cuando un niño, una niña o un adolescente vaya a salir del país con uno de los padres o con una persona distinta a los representantes legales, deberá obtener previamente el permiso de aquel con que no viajare o el de aquellos, debidamente autenticado ante notario o autoridad consular”.

Esta no es la primera vez que se presenta un caso de agresión o intolerancia en los aeropuertos del país, pues muchos viajeros se dejan llevar por la ira y al no acatar las reglas que cualquier persona debe cumplir, optan por reaccionar con golpes y malos tratos.