Aparece pista clave para ubicar al narcotraficante serbio que se fugó del aeropuerto de Rionegro

Un grupo judicial le está siguiendo la pista al narcotraficante serbio que se fugó del aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro en medio de un proceso de expulsión que adelantaba Migración Colombia. El delincuente habría recibido apoyo logístico de una organización delincuencial para esquivar las deudas y se conoció una prueba clave.

Antun Mrdeza fue privado de la libertad por la Policía Nacional cuando aterrizó a Antioquia en un vuelo comercial que despegó de República Dominicana. En medio de los controles de seguridad, se identificó que cargaba con una circular roja de Interpol que presentaron las autoridades italianas para que respondiera por supuesto tráfico de estupefacientes.

Fuentes cercanas a la investigación dijeron en SEMANA que, después de notificarlos de su detención, no habrían compartido a tiempo la documentación requerida para adelantar el proceso de extradición, por lo que se resolvió declararlo persona no grata y expulsarlo del país. Así las cosas, quedó bajo custodia de Migración, que pretendía enviarlo a Europa.

Él se fugó en un presunto descuido del funcionario que lo tenía a cargo. Al parecer, pidió tomar una botella de agua para calmar una necesidad. Cuando le dieron el visto bueno, salió corriendo para la puerta número dos del aeropuerto donde lo esperaba un automotor de alta gama que lo ayudó a fugarse por las vías del oriente del departamento.

Narcotraficante serbio fue capturado en el aeropuerto de Rionegro, Antioquia. - Foto: Cortesía: Policía Nacional.

En medio del proceso de inspección, los investigadores hallaron el carro negro abandonado en la zona rural del municipio de Guarne, a pocos kilómetros de la terminal aérea. A juicio de la Policía, este elemento es clave para avanzar en el estudio del caso. De momento, están cotejando con las cámaras de seguridad si el vehículo fue el protagonista.

Lo cierto es que en Colombia no encontraron elementos suficientes para juzgarlo ni cometió ningún ilícito, pero se sospecha que tendría relación con las organizaciones locales dedicadas al narcotráfico por el prontuario que tiene. No se tiene certeza de cuáles eran sus pretensiones acá, pero interpretan los uniformados que no sería nada bueno.

Capo serbio capturado en Antioquia. - Foto: Cortesía: Policía Nacional.

Se conoció que la denuncia penal que enreda a Antun Mrdeza en Italia tiene que ver con la supuesta responsabilidad en la comercialización de 82 kilogramos de cocaína y otras sustancias delictivas entre ese país y España durante el año 2020, pero él habría escapado del continente europeo para no tener que hacerles frente a los señalamientos.

Con todo esto, el Gobierno nacional ordenó una investigación para evaluar el operativo y revisar si hubo irregularidades: “Migración Colombia anuncia la apertura de una actuación disciplinaria interna para esclarecer las circunstancias que rodearon la fuga ocurrida anoche del extranjero Antun Mrdeza, quien también se identifica como Nikola Boros”.

El narcotraficante escapó en un carro de alta gama. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

El comandante de esta institución en Antioquia, coronel Giovanni Puentes, explicó que sus hombres están estudiando las circunstancias que rodearon la fuga. Por ejemplo, “a qué podría venir este ciudadano a ingresar a nuestro país, pues si el propósito era ocultarse y otras intenciones que podría tener acá relacionadas con el narcotráfico”.

Medios internacionales reseñan que la unidad ilegal a la que pertenecería Antun Mrdeza tendría el objetivo de traficar estupefacientes entre Italia, España, Serbia y Colombia. El principal activo sería la heroína, cocaína y drogas sintéticas. Varios de sus acompañantes fueron privados de la libertad en un operativo en el primer trimestre de 2023.