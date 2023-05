La historia del hombre que vive y duerme en una tumba del cementerio de Quibdó

Fader Rengifo Cuesta vive hace un año en una tumba del cementerio de Quibdó. No lo aturden los llantos de los dolientes ni los rosarios. Tampoco lo atormentan los muertos que lo rodean de día y de noche. Su historia causa impresión en las redes sociales.

RTV Noticias registró su relato. Llegó a la bóveda 1 de la sección A impulsado por los estupefacientes y el supuesto abandono al que lo tendría sometido su familia. Estos son los fantasmas que lo asustan, aunque tiene voluntad para cambiar los vicios.

Los rincones desocupados del camposanto los usa como armarios. Tiene varias prendas de vestir, zapatos y abundantes toallas. El olor natural de la fosa lo camufla con perfume. Mientras que las escaleras las utiliza como comedor cuando tiene de que alimentarse.

En el momento en que el sol empieza a esconderse y la oscuridad se toma el cielo de la capital del Chocó, escala varias tumbas hasta llegar a su morada. La bóveda está ubicada en la parte más alta e improvisó una cama con cartón para esquivar el frío del cemento.

El hombre pide apoyo para salir del lugar y continuar con sus estudios. - Foto: Fragmento de video publicado por RTV Noticias.

Ante la preocupación de la comunidad por su bienestar, responde que “he estado bien, gracias a Dios” y que no ha tenido peligro, aunque fuentes consultadas por RTV Noticias dieron cuenta de unas amenazas en su contra por un presunto robo en Quibdó.

En medio de la entrevista, indicó que residía en el cementerio porque “mi mamá no me ha querido apoyar, no tengo familiares”. De igual manera, reveló que pasó un año en un centro de rehabilitación por sus adicciones, pero no surtió el efecto que quería.

Hombre de 23 años pasa sus días en el cementerio de Quibdó. - Foto: Fragmento de video publicado por RTV Noticias.

Aunque no le cierra el portón a otra oportunidad para cambiar. En sus planes, si recibe apoyo, está estudiar en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), dado que ya tiene el diploma que certifica su formación como bachiller en un colegio de Quibdó.

El joven recibe amenazas en Quibdó por un supuesto robo. - Foto: Fragmento de video publicado por RTV Noticias.

Mujer visitó a su papá en el cementerio y descubrió a una pareja viviendo en la tumba

Por otro lado, con la llegada de las plataformas de interacción social, es posible saber sobre historias que ocurren en cualquier parte del mundo. Es común que estas narrativas se evidencian mediante videos que se convierten en tendencia, luego de que los internautas los comparten de manera masiva y también interactúan con ‘me gusta’ y comentarios.

Entre las redes sociales donde mayormente se viralizan los videos figuran Facebook y TikTok. Respecto a la segunda, se subió un fragmento que dejó a los espectadores si aliento, después de que se mostraron imágenes de la manera como una pareja de novios adaptó un mausoleo, en un cementerio, para vivir en este espacio sin problema alguno.

Todo se descubrió luego de que una mujer decidió visitar los restos de su padre en el cementerio de la Isla Cozumen, en el estado Quintana Roo de México. Sin embargo, al momento en el que llegó se sorprendió: encontró que la tumba de su padre se convirtió en el hogar de una pareja de novios.

Teniendo en cuenta los registros del clip, el cual fue subido en el perfil de TikTok del medio 24 horas Yucatán 8, la mujer hizo pública la denuncia en las plataformas digitales, ya que el tiempo de permanencia de la dupla no fue de unos días, sino de semanas continuas.

La pareja llevaba meses viviendo en el cementerio. - Foto: TikTok: 24horasyucatan8

Al parecer, los novios vivían desde hace nueve meses en el cementerio, de modo que adaptaron todo a sus necesidades.

En ese orden de ideas, la pareja tenía una moto que la estacionaban en el cementerio, como si se tratase de un parqueadero público, al igual que “hasta tenían parrilla eléctrica para cocinar sus alimentos”, según el perfil del citado medio local.