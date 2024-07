Elecciones bajo fuego

El asesinato de Karina García Sierra , candidata liberal a la Alcaldía de Suárez (Cauca), conmocionó al país hace unas semanas. No solo por la sevicia, sino porque su muerte terminó rompiendo con la esperanza de realizar unas elecciones locales sin violencia, tal y como sucedió en 2015. La frustración frente a esa expectativa se selló del todo días después, cuando también murieron asesinados el candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Toledo (Antioquia), Orley García , y el conservador Bernardo Betancourt, aspirante a la Alcaldía de Tibú . Ninguna de esas tres muertes entra en la categoría de ‘hecho aislado’, pues tras 300 días transcurridos del calendario electoral, en promedio cada tres días asesinan un líder político, social o comunal.

Según las cifras oficiales, la violencia política no discrimina por partido. E n el estudio recientemente publicado por la Fundación Pares, los políticos opositores ponen el 29 por ciento de las víctimas. Les siguen con el 26 por ciento los líderes de partidos gobiernistas, con el 18 por ciento los miembros de partidos independientes y el 27 por ciento no tienen una identidad partidista clara, pues pertenecen a coaliciones o se presentaron por firmas.

En cuanto a las que tienen que ver con las mutaciones del conflicto, la firma del acuerdo de paz con las Farc, marca la principal diferencia entre 2015 y 2019. Este acuerdo ha sido fundamental para disminuir homicidios y mejorar los indicadores de violencia. Pero paradójicamente y no como consecuencia del mismo, después de suscrito la violencia política se ha reciclado en nuevas confrontaciones.

Al igual que sucedía antes de 2015, en la coyuntura actual no hay una sola causa de violencia. En época electoral, antes de ese año, solían aumentar los casos de secuestro, asesinatos y amenazas a candidatos. Y con causas relativamente similares: confrontación entre actores armados por el control político regional, la contratación local y el control de las economías ilegales.

la violencia volvió a poner en jaque el proceso electoral y que, en esta campaña, el país no aguanta un muerto más.

En 2015 las Farc, entonces todavía un grupo guerrillero, se encontraban concentradas en ‘zonas veredales y campamentarias’ a la espera de la firma del acuerdo de paz. La estructura de mando de esa organización era jerárquica, y no se contemplaba la posibilidad de que grupos disidentes no se montaran al bus del acuerdo o que, después de firmado, no se sometieran a él.

Casi al mismo tiempo en que se concentraban las Farc, en 2015, comenzó en Ecuador la fase exploratoria para construir una agenda de diálogo entre el Gobierno colombiano y el ELN, que se concretó un año después. Si bien se trató de otro intento de diálogo fallido con el ELN, mientras hubo perspectivas de negociar, este grupo redujo la intensidad de sus ataques.

Esos dos factores incidieron en que, en 2015, la violencia electoral relacionada con el conflicto disminuyera. Pero desde 2017 comenzaron a tomar fuerza otros aspectos que reversaron esa tendencia e hicieron que en 2019 ese flagelo volviera a tomar impulso. El principal de ellos tiene que ver con la disputa entre grupos armados –ELN, EPL, bacrim y neoparamilitares– por el control en los territorios antiguamente dominados por las Farc. Los violentólogos coinciden en afirmar que, como era previsible, el Estado tardó mucho en llegar a los lugares dominados por la guerrilla marxista antes de la firma del acuerdo. Y eso dio lugar a un vacío de poder que otros actores aprovecharon. “En el contexto de ese vacío de poder, puede decirse que, de alguna manera, estamos volviendo a escenarios antiguos del conflicto armado, en los que varios grupos se pelean por las rentas ilegales de territorios como el sur de Córdoba, Catatumbo o el norte del Cauca. Y como consecuencia, ese conflicto repercute en la campaña electoral”, anota la directora de la MOE.

Los actores ilegales que se toman esos espacios son de diferente orden pero comparten varias características: se alimentan del narcotráfico, y más que una estructura de mando centralizada, operan federados pero de manera aislada en el ámbito local. Por eso sus efectos se sienten más en las elecciones regionales que en las legislativas. Eso ocurre con las disidencias que no entraron al acuerdo de las Farc, con varios frentes del ELN, con el EPL –que además inició una etapa de expansión– y con las bacrim. Y además con las organizaciones neoparamilitares que, además del narcotráfico, existen para hacerle oposición armada a las acciones de restitución de tierras y de exterminio de excombatientes, entre otras.