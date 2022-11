Ya puede comprar su iPhone de última generación: Apple tumbó las medidas que impedían comercializarán sus productos con tecnología 5G. ¿Cómo lo hizo?

Cuatro meses después que el juzgado 43 del civil del circuito de Bogotá ordenara la restricción de la importación y venta en Colombia de los productos iPhone e Ipad de Apple que tuvieran tecnología 5G, el Tribunal Superior revocó estas medidas cautelares y dio vía libre para la comercializando de estos productos en todo el territorio nacional de forma inmediata.

Tras resolver una petición de revisión presentada por Apple Colombia S.A.S. el Tribunal determinó que las medidas cautelares emitidas por el juzgado ya no eran necesarias. ¿Por qué se revocó la decisión? Un dictamen pericial enviado por Apple fue clave para determinar que no se estaba violando la patente de la empresa Ericsson para la conectividad de las redes 5G.

El magistrado Jorge Eduardo Ferreira Vargas, ponente de la decisión, aseguró que, una vez notificada de la decisión del juzgado civil Apple allegó al debate un documento que “dice que no se ha presentado la infracción”. Para el togado, cuando se tomó la decisión, en medio de este complejo litigio, de suspender la comercialización de estos productos no se tuvo en cuenta la versión de la contraparte ya que no fue citada.

“Es una decisión bastante técnica”, aclaró el magistrado, hecho por el cual se tuvo en cuenta la posición de las dos partes interesadas y de expertos en el tema. En el fallo de primera instancia se advierte que Apple Colombia S.A.S. tomó una mejora técnica y la aplicó a la red 5G sin autorización de Ericsson, “como la patente otorga una serie de derechos, en ejercicio de los mismos se promovió esta medida extraprocesal sin citación de la parte contraria”.

Sin embargo, con el nuevo portazgo, el cual no fue conocido por el juez, se hizo una contrastación y se concluyó que no existió una irregularidad. “En algún pasaje de ese trabajo se dice ‘antes de obtenerse la patente en Colombia’, un mes antes, Apple perfeccionó un método y con base en ese instaló su método de 5G, nosotros no estamos haciendo de esa patente que tiene aquí en Colombia”.

Debido a las dos opiniones contrapuestas que existen, el magistrado consideró que lo mejor era suspender los efectos de las medidas cautelares. Según el magistrado, con esta decisión, esas medidas “desapareció del mundo jurídico la restricción que tenía Apple” para importar y vender sus productos en el país.

“Hay que parangonar esas calificaciones de lado y lado es decir en este momento en segunda instancia la situación la situación había variado sustancialmente de aquella que en su momento estudió el juez de la primera instancia”, reseñó el magistrado.

Sin embargo, esta decisión no cierra el litigio que existe entre Ericsson y Apple, puesto que la decisión solamente tiene relación con las medidas cautelares. El proceso seguirpa su curso y las dos partes podrán presentar las pruebas que consideren pertinentes. La primera para demostrar que se utilizó de manera indebida la patente, mientras que la segunda para advertir que no incurrió en esta irregularidad.

Con la suspensión de las medidas se reanudará la comercialización de: iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 12 Pro-Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPad Pro (11 pulgadas) y iPad Pro (12.9 pulgadas).