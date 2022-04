“Yo no me voy a unir a nadie. Si Sergio Fajardo no se une a mí, pues yo sigo solo”: Rodolfo Hernández

El candidato presidencial Rodolfo Hernández estuvo este viernes en Vicky en SEMANA, donde dio detalles de su candidatura y de la posibilidad de aliarse con Sergio Fajardo, una idea que ha ido tomando fuerza y que ambos aspirantes confirmaron.

Además de lo referido en el programa, Hernández dejó algunos mensajes que dan idea de lo que piensa sobre esa posibilidad, pero además dejó claro que él no se bajará de su candidatura y que si hay unión, será porque Fajardo se sume a él.

“Yo no me voy a unir a nadie. A mí me firmaron dos millones de colombianos como independientes y no puedo traicionarlos uniéndome a un montón de politiqueros, que son los mismos que han desangrado a Colombia, y hoy están pidiendo un pedazo de poder”, afirmó el candidato.

Y agregó: “Si Sergio Fajardo no se une a mí, pues yo sigo solo, sin rencor, yo no le meto basura al corazón”.

También aprovechó para tirar pullas a otros sectores, especialmente a los dos que van punteando: Gustavo Petro y Federico Gutiérrez.

Dice que Fico está respaldado por distintos sectores como el uribismo, entre otros apoyos que ha sumado el candidato, como el expresidente Andrés Pastrana quien mostró su favoritismo por el exalcalde de Medellín en las últimas horas, o César Gaviria, entre otros.

Y que en el caso de Petro le parece que Piedad Córdoba como senadora electa del Pacto Histórico fuera a la cárcel a visitar a “extraditables”. “Ella como senadora debería velar por los intereses de los colombianos y estar pendiente de que la plata no se la roben, no la despilfarren”, afirmó el ingeniero.

Hernández también contó detalles del acuerdo que habían hecho con Fajardo y de los encuentros que han tenido. Dijo que desde hace unas semanas ya habían acordado que el que ganara en la próxima encuesta que fuera confiable, ese sería el que recibiría el apoyo.

“Él me llamó el miércoles que pasó, hace 15 días, me invitó que fuera a su apartamento, 10 de la mañana, y yo como siempre bien cumplido asistí (...) Lo que se terminó acordando era que la próxima encuesta que hubiera, viniera de donde viniera, que fuera legítima, hecha con una persona idónea, el perdedor se adhería al ganador. Pues dicen que la encuesta salió ayer, o esta mañana, y en esa encuesta yo tengo un poco más que él”, aseguró el ingeniero en Vicky en SEMANA.

Además, dijo que se sentará a redactar un acuerdo con eso que han conversado para que Fajardo lo firme y puedan llegar a un consenso. “Espero que el doctor Fajardo, que para mí es un señor, firme el acuerdo. Me voy a sentar a redactar el acuerdo para ver si de aquí a la semana entrante se lo presento a Sergio y él me pueda presentar otro a mí, lo mezclamos y hacemos un solo documento y esperamos que lo firme”, afirmó el exalcalde de Bucaramanga.

Insistió en que no tiene acuerdos con “politiqueros” ni jefes que dirijan su campaña. Y que si Fajardo no acepta, no le guardará ningún rencor.

En las últimas horas, luego de que SEMANA revelara los acercamientos, Fajardo y Hernández se han hecho coqueteos, pero hasta ahora ninguno ha dicho que vaya a dejar su candidatura para apoyar la otra.

Ante los malos números de Fajardo en las encuestas, el candidato tuvo que salir a darles ánimo a sus seguidores y su campaña; sin embargo, todos los panoramas reflejan que Fajardo no tendría muchas posibilidades de pasar a la segunda vuelta.

Por ahora el acuerdo parece ser una de las pocas esperanzas que tiene el exalcalde de Medellín y eso lo está aprovechando el ingeniero para sumarlo a su campaña.