“Yo vengo a defender mi honra”: expresidente Álvaro Uribe en audiencia de preclusión

Este viernes, en medio de la audiencia de preclusión, intervino el expresidente Álvaro Uribe Vélez explicando el contexto que evidencia, según él, que no conocía a Juan Guillermo Monsalve. Señaló el expresidente que sus enemigos lo han calificado de muchas cosas, entre ellas, de complicidad con carteles del narcotráfico.

La defensa del expresidente ha sido clara en señalar que no existe ninguna evidencia que demuestre que Uribe ordenó entregarles dinero a testigos para que cambiaran sus versiones o avaló el ofrecimiento de beneficios judiciales si se retractaban de haberlo vinculado con grupos paramilitares en el departamento de Antioquia.

“Recuerdo los radicados que ha tenido en cuenta la Corte en estas dos providencias: indagatoria y en la que al resolverme la situación jurídica me decretaron medida de privación de libertad domiciliaria”, dijo Uribe al comienzo de su intervención.

“Yo no conocía a Monsalve. No tenía conocimiento del padre de Monsalve como administrador. En junio de 1983 las Farc asesinaron a mi padre. Asumí la gobernación de Antioquia y el ELN quema las instalaciones locativas. Una casa bellísima. Le advirtieron a los trabajadores que tenían que abandonar la finca. Un trabajador que le tenía cariño a mi padre. Lo asesinaron. Nos echaron de la región”, dijo.

La intervención se vio interrumpida por la juez que le pidió a Uribe no responder a testigos que, según él, han mentido. “Me preocupa el tema de la reputación, a usted señora juez, le han presentado a Uribe como criminal. Uribe 20 años abusando del Estado, Uribe mafioso, Uribe oficina de Envigado. Yo hago fuerza y digo, le han dicho esto a la juez. Frente a los cargos que se pide precusión, pero además frente a lo que ellos dicen, yo creo que le debo decir señora juez algo de mi vida privada que refuta eso. No puede ser que yo no pueda refutar eso”, dijo el expresidente.

El expresidente le dijo a la juez que es increíble y preocupante que “no pueda tener su versión ante tantas mentiras”.

Posteriormente, intervino el abogado Jaime Lombana para señalar: “Señora juez, yo entiendo la línea procesaly respetuosa frente a la naturaleza jurídica de testimonio y momento argumentativo. Hay también grandes abogados en la contraparte. Invoco, su señoría, podemos hacer unos ajustes. Usted lo ha dicho. Todos los intervinientes en esta audiencia hemos gastado noches y días enteros preparando lo que vamos a decir. Es un elemento muy importante, la participación del expresidente Uribe no como testigo sino argumentativamente. Claro que hay problemas de expresión cuando se habla en primera o tercera persona, pero la defensa técnica, señora juez, y lo han escrito, por ejemplo el doctor Perdomo, en un escenario tan difícil como este, es que es un proceso atípico”.