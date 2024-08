Abren investigación contra agente del Tránsito de Soledad por corrupción: lo acusan de pedir dinero para no imponer comparendos

Los agentes del Instituto de Tránsito del municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico, siguen en el ojo del huracán por sus prácticas irregulares con los conductores a los que les piden dinero para no colocarle comparendos por infracciones.

Aunque no son todos los integrantes de esta institución, varios han quedado grabados cuando reciben el dinero.

En la filmación, se logra observa al funcionario junto al hombre de una motocicleta, al parecer, exigiéndole que le enviara el dinero por medio de una transferencia bancaria la suma de $50.000 para no imponerle la sanción.

Por su parte, la alcaldesa del municipio de Soledad, Alcira Sandoval, aseguró que no van a tolerar la corrupción en ninguna dependencia de su administración.

“Nuestra administración es una administración transparente que trabaja día y noche por el municipio de Soledad y no podemos permitir que esto siga ocurriendo, por eso pedimos mano dura, no quiero más un video en redes sociales sobre supuestos actos corruptos de un funcionario, no solamente de un regulador; sino de cualquier funcionario de la administración”, expresó la mandataria.