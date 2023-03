Aerocivil investiga accidente en Sierra Nevada de Santa Marta: avioneta se estrelló cuando fumigaba cultivos de insumos agrícolas

Un equipo de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil asumió las actividades indagatorias para determinar las causas del incidente que se registró en la mañana de este lunes, 6 de marzo, en inmediaciones de la vereda Isabel, Sierra Nevada de Santa Marta.

Según informaron las autoridades, una avioneta que adelantaba labores de fumigación sobre un cultivo de insumos agrícolas, al parecer presentó fallas mecánicas y se estrelló contra un cerro.

Aerocivil investiga accidente - Foto: Aerocivil

“De repente escuchamos un ruido muy fuerte y vimos que la avioneta comenzó a bajar de manera brusca”, dijo una habitante de la vereda Isabel.

Los datos recolectados dan cuenta que la aeronave está adscrita a la empresa Aero Sanidad Agrícola S.A.S. (ASA) y realizaba actividades de fumigación los municipios de Zona Bananera, Ciénaga, Santa Marta, Aracataca y Fundación.

El conductor de la avioneta responde al nombre de Leonardo Gutiérrez, quien resultó lesionado y tuvo que ser trasladado hasta un centro asistencial de Santa Marta para recibir atención médica.

La avioneta estaba fumigando en varios municipios del Magdalena cuando se registró el accidente. - Foto: A.P.I

El siniestro desencadenó un incendio, cuyas llamas fueron sofocadas por Los bomberos y las autoridades locales de Ciénaga.

Los habitantes de las zonas aledañas aseguraron sentirse con miedo, pues las llamas alcanzaron los demás cerros y por la temporada de sequía, se puede generar con más facilidad incendios de cobertura vegetal.

“Al terrible accidente de la avioneta se le sumó el incendio que generó el choque, todo el cerro donde cayó la aeronave se incendió, y estamos preocupados porque las llamas están alcanzando los demás cerros, estamos en temporada de sequía, los cerros están secos y son propensos a incendios”, manifestó un habitante de la vereda.

“Un avión de fumigación se vino a tierra en una parte boscosa y el piloto ahora se encuentra siendo atendido en Santa Marta. Está relativamente bien, o sea, no tiene herida de consideración, según lo que me informaron hasta este momento”, dijo la coronel Adriana Paz, comandante de la Policía metropolitana de Santa Marta.

Hermano del contralor de Valledupar habría ocasionado accidente

En otros hechos, durante el fin de semana se registró un aparatoso accidente de tránsito en el barrio Villalba, al norte de Valledupar, en el departamento de Cesar.

En el incidente se vio involucrado el abogado Juan Camilo Villazón Tafur, hermano del actual contralor departamental. Se conoció que el hecho dejó pérdidas millonarias y que el hombre habría sido el causante del accidente.

De acuerdo con las versiones preliminares de los residentes de la zona, el pasado sábado 4 de marzo, Villazón Tafur habría chocado la parte de atrás de un vehículo que se encontraba parqueado en la zona residencial.

Accidente en Valledupar. - Foto: Captura de vídeo Twitter @CesarAlDia

Los residentes del sector manifestaron que el abogado iba conduciendo en aparente estado de embriaguez. No obstante, la Policía seccional de Tránsito y Transporte del departamento, aseguró que no pudieron realizar el procedimiento para verificar su estado, puesto que actualmente no tienen convenio con el municipio.

Igualmente, en un video difundido a través de redes sociales, se alcanza a ver el gran daño material que sufrió el vehículo a raíz del accidente.

En el caso de la camioneta donde iba Juan Camilo Villazón, esta quedó completamente destruida en la parte de adelante, aunque el conductor no reportó lesiones.

En el videoaficionado se ve cómo Villazón asume la propiedad del vehículo; sin embargo, algunos ciudadanos manifiestan haber visto al contralor con la camioneta.