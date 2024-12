“Esta es una acción más del Gobierno de Barranquilla. Yo no me explicaba cómo este CAI estaba construido y no estaba funcionando. Qué lindo ver a gente de todos lados del mundo viniendo a conocer el Gran Malecón. Tener este punto de seguridad sin atención me daba un dolor en el alma. Queremos que los turistas se sientan seguros, no ha habido un Gobierno que apoye tanto a la Policía como este con entrega de motos, carros, radios. Al Ejército también le hemos dado dotaciones”, precisó.