Alejandro Char resaltó cifras de Camacol sobre venta de vivienda nueva en Barranquilla: creció 4,6 veces más que el resto del país

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se mostró optimista con la venta de vivienda nueva en la capital del Atlántico durante el año 2025, de acuerdo con las cifras entregadas por Camacol.

“Barranquilla crece 4,6 veces más en la venta de vivienda nueva que el resto del país, de acuerdo con un informe de Camacol Colombia”, destacó el mandatario distrital, destacando la fortaleza del sector.

“Nuestra ciudad cerró el 2025 con una variación del 58,39 % frente al 2024 en la venta de vivienda No VIS, VIP y VIS, mientras que el país mostró una variación del 12,45 %”, resaltó Char sobre las cifras del informe.

De acuerdo con las cifras de Camacol, en el segmento de vivienda No VIS la ciudad presentó una variación positiva de 73,78 %, tras pasar de 1.846 unidades en 2024 a 3.208 en 2025.

Para el segmento VIP la variación fue de 40,31 %, al pasar de 1.667 unidades vendidas durante 2024 a 2.339 unidades en 2025; mientras que la VIS registró un crecimiento de 58,90 %, al pasar de 3.350 a 5.323 unidades.

“Esto demuestra que en Barranquilla cada vez más familias están cumpliendo el sueño de tener casa propia, gracias al subsidio distrital de vivienda ‘Mi Techo Propio’. Y vamos por más!”, sentenció el mandatario de la ciudad.

El informe de Camacol reveló que, efectivamente, Barranquilla crece 4,6 veces más que el país en relación a la venta de vivienda nueva, gracias al “éxito del programa Mi techo propio”.

Las cifras a nivel nacional presentan un crecimiento de 12,45 % en el total de los segmentos de vivienda No VIS, VIP y VIS, al pasar de 154.314 unidades en 2024 a 173.529 en 2025.