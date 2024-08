Así refuerzan la seguridad en mercados de Barranquilla: Distrito entregó cámaras y sirenas para contrarrestar a la delincuencia

Los delitos contra los comerciantes de la ciudad de Barranquilla no se detienen y los controles de las autoridades tampoco. Ahora, desde el Distrito entregaron nuevas herramientas que buscan ahuyentar a la bandas delincuenciales como la de los extorsionistas y atracadores.

“Esta Administración llega haciendo, realizando y cumpliendo. Desde que nos posesionamos hemos venido haciendo inversiones en dotación, como motos 0 km, camionetas Hilux, equipos de comunicación, toda una inversión en infraestructura de CAI y estaciones que ya estamos inaugurando, porque para nosotros la seguridad casi que lo es todo, si no hay seguridad no hay prosperidad, y Barranquilla no puede vivir sufriendo lo que está sufriendo”, señaló Alejandro Char, alcalde de Barranquilla.