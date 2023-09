Atención: en la madrugada de este 5 de septiembre municipios del Atlántico estarán sin luz

Personal técnico de Air-e ejecutará trabajos en la subestación Sabanagrande este martes 5 de septiembre de 2:00 a.m a 6:00 de la mañana. Así lo anunciaron desde la empresa a través de un comunicado.

Por otro lado, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. se desarrollarán obras en el circuito Usiacurí que comprende: el municipio de Usiacurí, zonas de la carretera Usiacurí – Baranoa y los sectores en Baranoa como: Urbanización San José, Once de Noviembre, Urbanización Villa Eleyla y El Encanto.