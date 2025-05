Caso Dayana Jassir. Mamá del médico Eduardo Pinto pide que se mantenga la condena: “Ella lo mandó a matar”

Llorando por el dolor de que ya su hijo, el médico Eduardo Pinto Viloria, entonces director de Medicina Legal Barranquilla, no está, pero también de felicidad porque la justicia actuó contra Dayana Jassir, quien fue hallada culpable del asesinato del médico forense. Así nos atendió doña Rebeca Viloria, la mujer guajira que luchó durante 9 años por el vil asesinato de su hijo, un hombre muy querido por la sociedad en el Atlántico.

“Gracias a Dios que en el tribunal se resolvió todo porque eran unas pruebas evidentes. A ella nadie le levantó calumnia. La Fiscalía no le levantó calumnia. Yo no le levanté calumnia. El pueblo de Colombia no le levantó calumnia a ella”, dice Rebeca con la voz entrecortada.