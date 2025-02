Caso del juez José Sastoque: togado asegura que no hay inferencia razonable de prevaricato y mantiene su libertad

Además, señaló que la Fiscalía no sustentó adecuadamente la “urgencia de la medida”, ni realizó el “test de proporcionalidad, que implicaba los juicios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto”, lo que limitaba el análisis sobre la necesidad de la detención preventiva de su libertad.

Jueza niega solicitud de la Fiscalía de enviar a prisión a José Sastoque: no hubo inferencia razonable de autoría del delito

Además, también criticó que Sastoque diera valor probatorio a una declaración sobre el arraigo del acusado sin mayores verificaciones, ignorando factores como su “nacionalidad venezolana y la falta de empleo formal”, lo que, según la Fiscalía, aumentaba la posibilidad de no comparecencia.

Al mismo tiempo, indicó que el juez no evaluó correctamente la gravedad de los delitos y que la Fiscalía “sí sustentó la gradualidad y suficiencia de la detención preventiva cuando argumentó por qué las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad no eran suficientes para alcanzar los fines constitucionales”.