Conductores de Cooasoatlan no se sienten seguros tras crimen de su compañero y suspenden operaciones en Soledad y Barranquilla

Y es que en medio de esta crisis de seguridad que hoy afrenta este gremio en el Atlántico, los trabajadores de Cooasoatlan decidieron suspender sus operaciones en Barranquilla y Soledad porque aseguran que no tienen las garantías necesarias para poder laborar sin que los asesinen.

“Estuvimos hablando con el coronel de la policía y nos dieron unas opciones para protegernos, que consistía en colocar agentes de la fuerza pública de civil en el inicio de las rutas, pero no en la ruta de regreso, así que no sentimos una garantía como tal, por eso decidimos entre todos no seguir trabajando”, dijo uno de los trabajadores en diálogo con El Heraldo.